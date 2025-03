Kevin Nash: «¿Y si John Cena se retira de WWE como villano?»

El miembro del Salón de la Fama Kevin Nash ha estado hablando bastante del heel turn de John Cena. Comentó que no fue tan notorio como el de Hulk Hogan en WCW con la nWo porque «nadie quería apuñalarlo después». O que Randy Orton debería unirse a él y a The Rock como tercer hombre y no el rapero Travis Scott.

En esta ocasión, volviendo a su pódcast, Kliq This, nos hacemos eco de su opinión acerca de la posibilidad de que «The Champ» finalice su gira de despedida de la WWE como villano, lo cual cree que no dañaría su legado:

“La cosa sobre la situación de Cena es que leí algo hoy en un comentario en algún lado, decía que la carrera de Cena tiene una fecha de caducidad. Eso cambia todo. Una persona dijo, ‘¿No sería algo shakesperiano si Cena se fuera como villano y básicamente la historia fuera que ha sido así todo el tiempo y ustedes, idiotas, lo creyeron por 20 años que él era el buen tipo?’ Yo dije, ‘Vaya manera de irse.’ Nunca van a quitarle su legado. Nunca van a quitarle el hecho de que ha hecho más deseos de Make-a-Wish que probablemente todos los demás atletas del planeta.”

“Si él lo quiere. Cuando John regrese, si yo estuviera a cargo y John viene a mí y dice, ‘Quiero hacer algo para mi retiro,’ no sé si se ha propuesto eso, si Paul dijo, ‘Oye, ¿qué piensas de un giro como villano antes de que te vayas por la puerta trasera?’ y John dice, ‘Sí, siempre y cuando lo arreglemos después.’ Al final, siempre puede ser una situación donde sea esa última noche, y algo está pasando, y es el viejo Popeye. ‘Ya no puedo más, porque no aguanto más,’ y vuelve a sus sentidos. Pero la gente es mucho más inteligente de lo que solía ser cuando se trata de lucha libre. Querrán que esto se cierre con un lazo. Si lo giras y ha sido efectivo…”.