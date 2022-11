Kevin Nash y Ken Shamrock se unen en una película

Mientras que The Rock, John Cena o Batista representan a la lucha libre profesional como estrellas de Hollywood muchos otros luchadores o ex luchadores siguen desarrollando también sus carreras como actores. No hace mucho, Chris Jericho contaba una anécdota del rodaje de ‘Terrifier 2’ en una institución mental. Y también encontramos a quienes quieren adentrarse en el séptimo arte, como Bianca Belair, que recientemente reafirmaba que quiere trabajar en una película con «La Roca» y «The Champ». Ello mientras fima un reality show con Montez Ford.

EXCLUSIVE: Kemodo Entertainment and High Star Entertainment have announced the start of shoot in Toronto for action movie ‘Fight Another Day.’ Eric Johnson stars and is joined by Martin Kove and Kevin Nash https://t.co/ZgkwEaRypj

— Deadline Hollywood (@DEADLINE) November 18, 2022