Kevin Nash ve a Bron Breakker listo para el estrellato

Tras la salida de Seth Rollins de The Vision y su ausencia prolongada por una lesión, Bron Breaker ha dejado muy claro su próximo objetivo: llegar a la cima de la WWE como Campeón Mundial de Peso Completo, y muchos expertos creen que está listo para dar ese gran paso.

► Kevin Nash elogia el talento de Bron Breakker

El miembro del Salón de la Fama de la WWE, Kevin Nash, sin duda cree que Bron Breakker está listo para los planos estelares, y así lo hizo saber en la reciente edición de su podcast Kliq This. El miembro del Salón de la Fama resalta las cualidades del ex Campeón NXT no solo en el ring, sino también en el micrófono, aunque cree que todavía puede mejorar en la evolución de su personaje.

«Breakker tiene la suficiente capacidad atlética como para compensar la falta de experiencia. Esa es la ventaja de tener a AJ Styles con quien trabajar. Veo a AJ Styles como un Shawn Michaels, un Bret Hart, un luchador excepcional que te eleva a otro nivel. Creo que el trabajo de Cody Rhodes es sólido. El de Seth también. El de CM Punk es sólido».

«Simplemente digo que su personaje evolucionará a la par que él. El Diesel del Royal Rumble no era el mismo que perdió contra Bret en Survivor Series. Ese personaje evolucionó, pero la evolución lleva tiempo».

Para impulsar con éxito tanto a Breakker como a su aliado Bronson Reed, Nash sugiere que la WWE mantenga un equilibrio entre igualdad e individualidad al presentarlos en televisión, en lugar de posicionar a uno como superior al otro, lo que beneficiaría eventualmente a ambos.

«No es como Shawn Michaels y Diesel. No se trataba de que uno fuera el guardaespaldas y subordinado del otro. Estaban en igualdad de condiciones. Así que ahora hay que separarlos y luego impulsarlos a cada uno por separado, en mi opinión».