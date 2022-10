Probablemente no exista nadie que dude de que un día Triple H va a ser inducido al Salón de la Fama de WWE. Ya está dentro como integrante de D-Generation X. Y como Ric Flair o Shawn Michaels, en algún momento futuro recibirá su segunda inducción. Es indiscutible que es una de las más grandes Superestrellas de todos los tiempos.

No obstante, Kevin Nash piensa que no entrará en solitario al Hall of Fame. Él entró tanto en 2015 por sí mismo como en 2020 como miembro de la nWo y estuvo hablando de HHH en un reciente episodio de su podcast Kliq This. Su explicación es que el «Rey de Reyes» no va a querer inducirse a sí mismo, tomar la decisión él.

► «Triple H no entrará al WWE Hall of Fame»

“Sabes, Paul debería estar solo en el Salón de la Fama. Triple H debería estar en el Salón de la Fama, pero nunca lo estará porque nunca se pondrá allí. […] La situación de DX para él era […] tenían que traer a Chyna, Paul necesitaba estar adentro, y así sucesivamente”.

Hasta hace unos cuantos meses habría sido Vince McMahon quien decidiera o no dar ese honor a Triple H pero ahora es él quien debería hacerlo como nuevo jefe de la compañía. Obviamente, si realmente él está pensando lo que señala «Big Daddy Cool», sus amigos se encargarán de hacerle cambiar de idea porque tiene que estar, sí o sí.

Su carrera como luchador ha terminado pero como directivo aún tiene muchos años por delante y realmente no hay ninguna prisa. Puede ser el año que viene o dentro de cinco. De hecho, continuando con las palabras de Nash, incluso esperar a que el jefe sea otro. Pero antes o después HHH será un WWE Hall of Famer.

