Kevin Nash: «Triple H es mejor creativo que The Rock»

Recientemente surgió una teoría conspiradora en la que el ex escritor de la WWE Vince Russo sugirió que The Rock pueda reemplazar a Triple H con Brian Gewirtz, su colaborador de toda la vida, aunque evidentemente no hay nada de verdad en este tema. Gewirtz era conocido como el arquitecto detrás de muchas de las promociones de «The Great One».

► Kevin Nash resalta la labor de Triple H

Al respecto, el miembro del Salón de la Fama WWE Kevin Nash comentó en la reciente edición de su podcast «Kliq This» sobre la posibilidad de que Triple H saliera de su posición, resaltando que este no se irá a ninguna parte, y usó un clip reciente de las redes sociales como prueba de que es más idóneo que cualquiera para dirigir la parte creativa de la WWE.

«Trajeron de vuelta a Shinsuke Nakamura y estaban trabajando en su entrada. Estaba en Instagram. Y mostraron a Paul explicando a la gente de producción lo que quería. ‘Quiero que esté iluminado no tanto en la parte superior, sino debajo’. Y los guió a través de todo este proceso de lo que vio personalmente para la entrada de este tipo. Y yo estaba como… eso es lo que hace la diferencia entre bueno y genial: Detalle. Y él está marcando esto jodi**mente, y me digo a mí mismo, Dwayne no tiene tiempo para eso«.

«Es la era de Triple H porque… la gente corre a través de las malditas paredes por él. Él lo entiende. Y ese es el intangible que Brian Gewirtz o Dwayne, no van a tener«.