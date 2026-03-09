Kevin Nash: «¡Todos en la Lista Epstein deben morir!»

La gran figura de la lucha libre profesional, el hoy ya retirado Kevin Nash, recordado por sus años de gloria en WWE y WCW, con The Kliq y la nWo, sorprendió con sus más recientes declaraciones en torno a la polémica Lista Epstein.

► Kevin Nash pide la muerte para todos los acusados en la Lista Epstein

A través de su video podcast Kliq This, el Miembro del Salón de la Fama WWE se mostró totalmente enojado y alterado por todo lo que ocurre con los archivos del fallecido magnate financiero y agresor sexual infantil, Jeffrey Epstein.

Y es que, desde hace meses, los archivos son noticias virales en Internet. Esta semana fueron noticia viral porque el FBI reveló documentos en donde hay acusaciones directas en contra del también Miembro del Salón de la Fama WWE, y actual Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Estas fueron sus explosivas declaraciones:

«Entonces, ya sabes que nadie ha olvidado lo de Epstein, ¿verdad? Tengo a un montón de estas personas MAGA respondiendo a algo que publiqué hoy diciendo: ‘A ver si piensas lo mismo cuando empiecen a salir un montón de demócratas involucrados’.

«Oye, hijo de pe**a, no me importa un carajo si es mi maldito tío. Si es un ped*f*l*, córtenle la cabeza. Si estás teniendo s*x* con niños, te tienes que morir. No me importa quién seas ni de qué lado estés».