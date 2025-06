Kevin Nash sobre Bron Breakker: «No doy consejos»

Kevin Nash no se mantiene tan conectado a la como otros miembros del Salón de la Fama pero tampoco está totalmente alejado de la que fuera su casa. Sin ir más lejos, porque ejemplos existen incontables, hace unas semanas lanzaba un reto a las actuales Superestrellas.

En esta ocasión, como es habitual, desde su pódcast, Kliq This, el veterano habla sobre la unión de Bron Breakker a Seth Rollins y Paul Heyman; con ellos, como último miembro del grupo, está Bronson Reed. Rollins es el Mr. Money in the Bank de 2025.

«No. Creo que lo eleva . Porque se lo está viendo en esa categoría de evento principal… Bron está aprendiendo desde el punto de vista de estar sentado en la sala de producción de televisión mientras arman lo que van a hacer, y está ahí con Heyman y Rollins . Quiero decir, estar bajo ese árbol de sabiduría es bueno, en lugar de estar con alguien que no tiene esa experiencia, ¿no?».

Y si alguien tiene dudas sobre la miniatura que usa Nash en el video, aquí da también la explicación. Es una imagen de los Oklahoma City Thunder que están jugando las Finales de la NBA contra los Indiana Pacers.

«Me importa una m**a lo que estén haciendo. No doy consejos. Solo doy observaciones. Ellos pueden hacer lo que se les dé la p* gana con eso, pueden decirme que me vaya a la m****a. Estoy en un punto de mi vida en el que nunca voy a volver a ver Raw… hasta la próxima semana. Así que vi Raw, esperé a que terminara en Peacock, y luego elegí qué partes quería ver. Porque ahora mismo estoy metido hasta el cuello en el baloncesto. Así que solo tengo cierto tiempo de televisión en mi sillón con mi esposa antes de que diga: ‘Ya basta, tío.’»