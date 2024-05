Por allá, en 2011, todavía importaba para Vince McMahon y toda WWE dar grandes sorpresas en el Royal Rumble, debutar luchadores o traer a veteranos del ring de regreso, así fuera por una sola noche. Y ese fue el caso de Kevin Nash.

Nash regresó en el Royal Rumble 2011, desde el TD Garden de Boston, Massachusetts, luego de múltiples rumores. Y regresó de forma más que especial, pues lo hizo con su personaje de Diesel, el cual no utilizaba desde un House Show de WWF del 19 de mayo de 1996, en donde Shawn Michaels lo venció en una lucha en jaula para retener el Campeonato Mundial de Peso Completo WWF.

► Kevin Nash dice que Sheamus y Drew McIntyre lo golpearon fuertemente en el Royal Rumble 2011

El regreso de Kevin Nash como Diesel en el Royal Rumble de 2011 es uno de los momentos con más reproducciones en torno al Royal Rumble en YouTube para WWE.

Cuando Diesel entró al ring, se encontró rodeado por un grupo de luchadores desconocidos para él, que incluía a dos de los hombres más fuertes y agresivos a la hora de luchar en el elenco de luchadores en ese momento: Sheamus y Drew McIntyre.

En Kliq This la más reciente edición de su video podcast, Nash recordó cómo fue entrar al ring con esos dos luchadores, de quienes dijo, le dieron una bienvenida «apretada», le dieron una ajustadita gratis durante su regreso al Rumble. Estas fueron las palabras del Miembro del Salón de la Fama WWE:

«Esos dos tipos me golpearon como si les debiera dinero. Y todo el maldito lugar estaba coreando ‘Diesel, Diesel’. Y quiero decir, simplemente sin piedad me estaban devorando. Y estoy pensando, como… ¿sabes qué, hombre? Soy demasiado viejo para luchar estando desde abajo, desde la lona. Simplemente, pensé: ‘Aceptaré la paliza. Me van a eliminar de aquí en un minuto’.

Nash duró menos de 3 minutos y no hizo ninguna eliminación. Sin duda alguna, McIntyre y Sheamus tienen una reputación bien ganada dentro de WWE como luchadores que son bastante intensos al momento de dar golpes en el ring de WWE.