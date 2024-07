El dos veces miembro del Salón de la Fama Kevin Nash recuerda su penúltimo combate en la WWE: una lucha de escaleras con Triple H -con el martillo de este suspendido en el aire cual cinturón de campeonato o maletín de Money in the Bank esperando a que uno lo tomara para usarlo contra el otro- en el evento TLC de 2011. Asimismo, el «Big Daddy Cool» rememora también su enfrentamiento Hell in a Cell con el mismo HHH en Bad Blood 2003.

► Kevin Nash vs. Triple H en Bad Blood 2003

«Recuerdo cuando vinieron a mí y dijeron: ‘Nos gustaría que tú y [Triple H] tuvieran un Hell in a Cell’. Yo dije: ‘Tendré un Hell in a Cell siempre y cuando se mantenga en la celda’. Ellos dijeron: ‘No, esto será una mierda, será una luhcha horrible. Pondremos a Foley como árbitro solo para dar un respiro‘. La psicología de una lucha en una jaula, especialmente una con techo, y Paul ha estado huyendo de mí durante todo el ángulo, es que él debería… y yo debería haberle ganado. Debería haberle ganado en esa jaula. Él podría haberme ganado una semana después. Yo debería haberle ganado. Pero él y Flair nos ganaron a mí y a Shawn, y nos enviaron a casa para Raw. Así que no solo perdemos el pay-per-view, Shawn Michaels y yo éramos los babyfaces, pero los heels aparecen y nosotros no aparecemos en la TV. Así que somos unos completos cabrones. ¿Sabes qué? El asunto es que no es mi decisión, no voy a quejarme. Me pagaron lo mismo por irme a casa el lunes que por aparecer«.

WWE Bad Blood 2003

World Heavyweight Championship. Hell in a Cell.

Triple H (c) vs Kevin Nash An unsung gem of a match. Brutal. Chaotic. Just overall fun. That near fall after the Jacknife was ELECTRIC. One of my favorite @RealKevinNash matches of all-time. pic.twitter.com/nZDjA8hiBm — Apron Bump (@ApronBump) January 1, 2024

► Kevin Nash vs. Triple H en TLC 2011

«Fue lo mismo que cuando me dijeron que tenía una lucha de escaleras. Yo dije: ‘¿Cómo voy a ganar?’. Ellos dijeron: ‘No vas a ganar’. Así que yo dije: ‘Lo que me estás diciendo es que tengo que darme un golpe desde una escalera de 20 pie’. No, no necesariamente. Yo dije: ‘No, tengo que hacerlo’. Así que llegué allí, miré la escalera, subí a la cima de la escalera. Dije: ‘Nunca he hecho esto en mi vida’. Pero pondré una mesa, así que cuando vaya a darme el golpe, tengo algo a lo que apuntar para tratar de poner mi cuerpo lo más plano posible. Sufrí una horrible conmoción cerebral. Así que no es como si no hubiera hecho cosas estúpidas a los 55 años. Tenía 55 años cuando hice eso. Fue en contra de mi mejor juicio. Pero también me fui a casa y me afeité la cabeza, y cuando me llamaron para volver, dije: ‘¿No han visto mi página de Twitter?’. Veo a Michael y dice: ‘Oh, hombre. ¿Qué pasó con tu cabello? Está gris. Te cortaste todo el cabello’. Yo dije: ‘Sí.’ Lo tomé como que me estaban dejando ir cuando me dijeron que tenía una lucha de escaleras a los 57 años [ríe]. Lo tomé como una falta de admiración por las luchas de retiro. En retrospectiva, hubiera sido más fácil para mí decir: ‘No voy a hacer eso.’ Pero sabían que nunca haría eso, Paul [Triple H]», recuerda Kevin Nash en Kliq This.