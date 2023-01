El 18 de abril de 2021 fue lanzado oficialmente el reality show WWE’s Most Wanted Treasures con Stephanie McMahon y Triple H liderando un equipo de coleccionistas de la lucha libre que investigan, negocian, pujan y viajan por todo el país para dar caza y reclamar algunos de los objetos de colección más esquivos de la WWE. Uno de los invitados fue Kevin Nash, que recientemente estuvo hablando de su experiencia en Kliq This.

🚨 @WWEonAE is back with over 130 HOURS of all-new premium series and specials, including "@Biography: WWE Legends,” a brand-new series “WWE Rivals,” and the return of "WWE’s Most Wanted Treasures." Coming soon to @AETV! #WWEonAE pic.twitter.com/FMDDKgB3jZ — WWE (@WWE) March 1, 2022

► Kevin Nash en ‘WWE’s Most Wanted Treasures’

“Recibí una llamada del productor, quienquiera que haya sido, y me dijo: ‘Oye, ¿qué te sobró de tu equipo de tus días en el ring?’. Le dije: ‘Nada. No tengo nada’. Él dice: ‘¿Nada de nada?’ Le dije: ‘No. Vendí las camisetas, los pantalones. Tengo un par de botas. Y una rodillera’. Luego, cuando miré alrededor de la casa, encontré esos pantalones Oz, que tengo en esta foto. Esos son los pantalones que van a la capa de Oz que le di a Conrad, que Conrad le dio a otra persona. Así que el tipo que está ahí, uno de los chicos de producción, dice: ‘Oye, conozco al tipo que tien eso’. Dije: ‘Conrad’. Él dice: ‘No’. Me dice que es Bill no se qué. Entonces tuiteé a Conrad. Le dije: ‘Guau, hombre, te regalé mi atuendo de Oz y tú lo regalaste’. Conrad es un tipo tan malditamente bueno. Conrad, se notaba, en realidad estaba como: ‘Oh, j*der, molesté a Nash’. Así que dijo: ‘Me puse en mi modo de coleccionar y estoy avergonzado. Te pido disculpas’. Realmente desde el corazón, y sabía que era desde el corazon Así que esperé un día entero y, finalmente, un día después, puse: ‘Bueno, entonces’, en mayúsculas, ‘Vete a la mi*rda’ (recuerda Nash sonriendo).

“Entonces me sacan (en el programa). No dejé que nadie usara mi casa. No iban a filmar una mi*rda en mi casa. Entonces dijeron: ‘Bueno, tenemos un Airbnb’. $1.1 millones, es el precio de la casa. Está en New Smyrna. Está en el maldito Nowheresland. No hay suficiente en el patio trasero para poner una mesa de billar, y mucho menos una piscina. Es la mie*da más cara que he visto en mi vida. No hay nada allí.

“Allí (en la casa), Mick [Foley] y yo básicamente hicimos toda una cosa de comedia. Lo acompañé a la parte de atrás y le dije: ‘Oye, echa un vistazo a mi [patio]’. El patio trasero es absolutamente… No pagaría $400,000 por esa casa. Filmamos adentro, pero no sé cómo pudieron usarlo porque básicamente insulto a todo lugar todo el tiempo. Le digo de inmediato: ‘Sí, esta no es mi casa, es un Airbnb’. No hay forma de que alguien piense que aquí es donde terminé mi carrera, que tuve una carrera tan mala que terminé en esta [casa] de constructor.

“Él es el anfitrión. Lo primero que sale de mi boca es: ‘¿Sabes si estaba listo para el anfitrión o no?’ [Risas] Me mira como: ‘Estás bromeando, ¿verdad? ¿Así es como va a ser esto?’. Digo: ‘Sí, estaré j*diendo todo el tiempo. Por lo que estás pagando, tienes suerte de que esté jodidamente aquí’“.