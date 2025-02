Kevin Nash recuerda el consejo que le dio a Jey Uso

El miembro del Salón de la Fama de la WWE Kevin Nash aconsejó una vez a Jey Uso acerca de encontrarse con fanáticos en los aeropuertos. El veterano lo cuenta en el mismo episodio de su podcast, Kliq This, en el que explica por qué sabía que John Cena no iba a ganar el Royal Rumble 2025.

► Un consejo sobre los fans

«Él y yo volamos juntos a Cleveland para SummerSlam, y había algunos marks en la zona de recogida de equipaje que querían que firmara. Simplemente… no estaba con ganas. Un par de ellos se acercaron a mí y les dije: ‘No firmo en la zona de equipaje, simplemente no es lo mío’.

Él se acercó y me dijo: ‘Bro, ¿cómo haces eso?’. Le respondí: ‘Diles que te busquen en otro lugar, pero no aquí, no en la zona de equipaje’. Especialmente cuando hay gente con como 17 fotos listas. Saben que vas a llegar ahí, no tienen que pasar por seguridad y al día siguiente esas fotos estarán en eBay. Te dicen: ‘Puedes poner mi nombre en ella’, pero tengo un aparato en mi casa que borra el sharpie de una 8×10 en segundos. Me conozco el juego.

«Nos subimos juntos al transporte de alquiler. Él recogió un Jeep y yo un Genesis. Básicamente nos seguimos hasta el Marriott, hicimos el check-in y había gente afuera. En ese momento, simplemente nos miramos y fue como: tira las llaves, agarra tus cosas y vete. No esperes a que alguien cargue tus maletas, solo entra. Vi que había seguridad dentro del Marriott y si no tenías llave, no entrabas.»

Hoy, Jey Uso se está encontrando con más fanáticos que nunca dado su éxito en la WWE.

