Kevin Nash rechazó estar en el 30 Aniversario de Raw

WWE presentó el pasado lunes un show especial de Raw, celebrando el 30 aniversario del show televisivo insignia de WWE. Hubo la presencia de varios luchadores del pasado, como Hulk Hogan, y más allá de que sus apariciones fueron muy cortas y se sintieron algo forzadas, a los fans les gustó ver a la vieja guardia del ring y le dieron un buen rating al show.

Pese a ello, hubo varias figuras de pasado de la marca que estuvieron ausentes. Nikki Bella y Brie Bella, quienes se despacharon contra WWE. Mick Foley, quien dijo en Facebook que llevaba casi un mes de gira y quería descansar y estar con su familia, y Tatanka, quien al final decidió asistir a un evento de lucha libre olímpica de uno de sus hijos.

► Kevin Nash declinó aparecer en el Raw 30 Aniversario

Otro gran ausente fue Kevin Nash, Miembro del Salón de la Fama de WWE y amigo íntimo de D-Generation X, incluyendo al actual Director Creativo de Contenido de la compañía, Triple H. Wade Keller de Pro Wrestling Torch aseguró recientemente que Nash fue invitado al show, pero rechazó aparecer en pantalla o asistir al mismo tras bambalinas. Este es el reporte:

“Pregunté y me dijeron que WWE lo invitó pero no asistió, No pregunté más ni escuché más detalles sobre por qué no asistió. Pero tengan en cuenta que ha estado pasando por un momento muy difícil. Su hijo de 26 años murió de un infarto tras una convulsión el otoño pasado.

“Hace varios años hablé con Kevin acerca de la paternidad y compartíamos notas de cómo criar un hijo. No sé el estado de ánimo de Kevin. Hablo con personas que hablan con él y puedo entender que sea una decisión difícil presentarse y tener que hablar con todos al respecto de lo ocurrido tras bambalinas. Podrían haber sido otros factores los que contribuyeron a ello, no lo sé. Pero me alegró saber que se extendió una invitación”.

Recordemos que Nash recientemente hizo unas alusiones al suicidio al recordar que ya habían pasado 12 semanas desde el fallecimiento de su hijo, algo que preocupó a sus amigos y fans y hasta a la policía local, que fue a interrogarlo para saber si realmente tenía intenciones suicidas. Nash aseguró que el sarcasmo y las bromas eran parte de su proceso para sanar y que nunca se haría daño a sí mismo.