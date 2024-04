Kevin Nash: «Quiero que AEW tenga éxito»

Durante el episodio más reciente de su pódcast, «Kliq This», Kevin Nash estuvo evaluando el episodio del 15 de abril de WWE RAW y el episodio del 17 de abril de AEW Dynamite. El miembro del Salón de la Fama de la WWE no disfrutó con ninguno de los dos.

Una de las razones fue la decisión de Tony Khan de emitir las imágenes de la pelea de CM Punk y Jack Perry en el backstage de All In 2023, lo cual ocurrió de la mano de The Young Bucks debido a su rivalidad con FTR, a quienes derrotaron en Dynasty para convertirse en los nuevos Campeones Mundiales de Parejas.

«Sabes, es su pelota. Puede patearla donde quiera. Si decide ir a patearla hasta la maldita autopista, que así sea. No tengo nada que ver en eso, pero es un show muy difícil de ver. Es complicado involucrarse. Se siente tan fragmentado», decía Nash sobre emitir el video del enfrentamiento.

Pero a pesar de no gustarle ese detalle, entre muchas otras críticas que ha tenido sobre la casa Élite, el exluchador quiere que esta tenga éxito:

«Honestamente, amigo, quiero que AEW tenga éxito, absolutamente. En primer lugar, tengo amigos que trabajan allí, ya sabes, en producción y en todos los aspectos, no solo personas que están delante de la cámara. Y creo que su éxito como una opción viable es crucial para la longevidad de la industria.»

