Kevin Nash quiere ver a Jade Cargill como ruda

Jade Cargill ha tenido éxito en la WWE hasta ahora, no solo ganando el Campeonato Femenil de Parejas, sino también el torneo Queen of the Ring 2025, lo que le valió una lucha por el título en SummerSlam a principios de este mes. Desafortunadamente, Cargill no pudo vencer a la Campeona WWE, Tiffany Stratton, y por ahora se desconoce cuál será su siguiente paso.

► Jade Cargill tiene potencial pero se ha quedado corta

El miembro del Salón de la Fama WWE, Kevin Nash, habló durante la reciente edición de su podcast Kliq This, y dijo que tiene un consejo para Jade Cargill, o al menos para quienes están a cargo de su personaje, mencionando que ella debería trabajar como una villana, ya que siente que su papel actual está limitando su potencial.

«Mucha gente le dice a Jade… ‘Oh, no ha mejorado nada’… Ha mejorado muchísimo. El problema que tienes con Jade es que es una maldita ruda. No es una técnica».

«No deberías tener que hacerlo todo. Es una ruda por naturaleza. Parece un maldito personaje de Marvel. Es ‘La Narcisista’ [Lex Luger]… Creo que ese será el siguiente paso… Si la conviertes en ruda. Entonces tiene a Rhea Ripley con quien trabajar… Simplemente no la veo como una técnica.»

Kevin Nash sostiene que el tamaño y la fuerza de Cargill se convertirán en una debilidad si sigue siendo una técnica, e infiere que probablemente por eso todavía no ha logrado alcanzar el oro a nivel individual. Con algunas estrellas en el bando bueno como la propia Tiffany Stratton, Charlotte Flair, Alexa Bliss o Bianca Belair en SmackDown, y Rhea Ripley, Iyo Sky o Stephanie Vaquer en RAW, el potencial de rivales para Cargill sigue siendo amplio si WWE decide hacer el cambio en su personaje.