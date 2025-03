Kevin Nash quiere a Randy Orton con John Cena y The Rock

Si John Cena y The Rock van a tener a un tercer hombre en su equipo, Kevin Nash cree que debería ser Randy Orton y no el rapero Travis Scott. Antes de nada, en realidad se desconoce si la alianza va a ir a más y si en ese caso van a contar con el músico como un elemento regular; aunque en este último caso Triple H comentó:

Atendamos ahora a las palabras del miembro del Salón de la Fama en un episodio reciente de su pódcast, Kliq This:

¿Podrían ser el mejor trío de todos los tiempos?

En el mismo capítulo, Nash habla así del heel turn de Cena:

«Creo que esto sería realmente monumental si no supiéramos que Cena se va en ocho meses. John es genial. Pero John es demasiado preciso en lo que hace. Cuando apareció con ese look sin bronceado en WWE Elimination Chamber, simplemente pensé, ok. No solo sin bronceado, sino con talco. Para mí, fue una señal de que algo estaba pasando. No sé. La gente lo está comparando con el giro de Hogan, pero yo no estoy de acuerdo. No había ese calor de ‘te voy a apuñalar’ en el edificio en Toronto«.