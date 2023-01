Kevin Nash preocupa: ¿Piensa en el suicidio?

Lamentablemente, ya se ha cumplido más de dos meses desde que reportamos aquí en SÚPER LUCHAS el sensible fallecimiento del joven Tristen Nash, quien con tan solo 26 años de edad, fue víctima de un infarto cuando estaba en su habitación, en un episodio que pudo haber estado ligado a problemas tras intentar dejar el alcohol.

Su padre, el Miembro del Salón de la Fama WWE, Kevin Nash, ha recibido muchos mensajes y llamadas en apoyo por lo que le ocurrió, pero no es suficiente. Y por eso, recientemente dejó saber a sus fans que está muy triste por el fallecimiento de su hijo.

Y es que, en la más reciente edición de su video podcast Kliq This, hizo varias referencias al suicidio. Incluso, hay quienes piensan que sus palabras, en referencia al suicidio, van más allá de una simple broma. Estas fueron sus palabras:

“Hoy es la semana 12 desde que perdí a mi niño. El tiempo vuela cuando tienes un arma en la boca… Quiero decir, el tiempo vuela cuando te diviertes. [Su coanfitrión, Sean Oliver, le dice que en este punto: ‘No juegues con eso. Tú tienes armas, entoncs no puedes andar diciendo esas cosas’].

“¡Yo puedo hacer lo que sea que me dé la perra gana! Mientras deje una nota diciendo por qué… Y es que todas las mañanas, cuando me despierto, lo primero que sucede es que me doy cuenta de que en mi casa, en lugar de haber tres seres humanos, ahora solo hay dos.

“Y la tercera persona no está de vacaciones, ni con sus amigos, ni salió de rumba anoche. Él nunca va a volver. Y luego, me siento en la cama y no tengo absolutamente nada qué hacer. Y entonces, me siento como: ‘¿Por qué me levento de la cama?'”

.@RealKevinNash: "Today is week 12 that I lost my boy. Time flies when you got a gun in your mouth, I mean time flies when you're having fun."

"Don't play like that. You have guns so you can't say those things."

"I can do whatever the fuck I wanna do. Long as I leave a note." pic.twitter.com/dtM0TxCQQ0

