Kevin Nash ofrece novedades sobre su salud actual

El miembro del Salón de la Fama de WWE Kevin Nash ha estado lidiando con problemas de salud tanto en la espalda como en el hombro, los cuales, entre otras dificultades, lo llevaron a tener que cancelar fechas que tenía programadas. Pero, ¿cómo está el veterano en estos momentos? Atendamos a sus recientes declaraciones en Kliq This.

► La salud de Kevin Nash

«Sentí que algo se rompió en mi hombro. Eso fue el lunes pasado. ¿Hoy qué es, diez días después? Una cosa que he aprendido con la edad es que, si sientes que algo está mal, hasta que te hagas una resonancia magnética y alguien la examine, porque hay una buena posibilidad de que tengas un desgarro parcial, y si sigues jodiéndolo, puedes terminar con un desgarro total, y luego tendrán que intentar arreglar todo. He aprendido a cuidarlo para que al menos puedan usar células madre y tal vez evitar la cirugía.

Embed from Getty Images

«Así que fui hoy, él revisó todo, y le pedí que me mostrara mi tendón del bíceps externo. Me lo mostró. Le pedí que me mostrara el interno. También me lo mostró, y luego todas las partes del manguito rotador. Luego me mostró un espolón óseo bastante decente en el extremo de mi húmero. Pero me dijo que tengo tanta artritis que probablemente lo que pasó fue que había un área que parecía tejido cicatricial y lo rompí. Tenía algunos quistes y espolones óseos que cortaron. Así que cortaron todo, y creo que eso fue lo que se desgarró. Porque tenía problemas para subirme un par de pantalones cortos por el lado izquierdo. Pero desde que pasó esto, el primer día que me levanté y me puse los calzoncillos, pensé: no hay dolor en la parte trasera de mi hombro. Así que, en realidad, fue liberador

«Ves esta cicatriz y está toda negra, azul y morada, parece como si alguien hubiera disparado un escopetazo en mi hombro. Finalmente, el tejido cicatricial se abrió. Pero mañana sería mi primer día de regreso al gimnasio, y es como un 40%, ir con calma. Calentar, estirar, volver a casa, hielo. Me salvé por poco. Ese día que me lesioné, estaba entrenando pesado. Hice una serie de ocho repeticiones. Pensé: maldita sea, te salvaste, y luego hicieron un EMG para verificar los impulsos nerviosos. Te ponen agujas y disparan una corriente eléctrica por la pierna, y mi L3, del lado izquierdo, ese nervio está pinzado. Pero dijo que no es algo de lo que no pueda recuperarme. Tenemos que solucionar la estenosis, el crecimiento óseo. Una vez que ese disco se hernió, simplemente hay demasiada presión.

Embed from Getty Images

«Hablé con el cirujano de columna, y podrán simplemente entrar con algo del tamaño de un popote de McDonald’s y sacar ese pedazo de hueso. Es un procedimiento mínimamente invasivo. Todavía estoy programado para ir a BioXcellerator en Colombia. Estoy esperando a que todo esté en orden. Les envié mi resonancia lumbar, mi informe, pero necesitaban una imagen mejor de la que tenían. Hay un límite a lo que se puede hacer con células madre para la estenosis, pero mis hombros ahora se beneficiarán porque todo ese tendinitis y el desgaste, las células madre le darán una buena reparación

«Tendré que sacar esa pieza. Ayudará a la salud de mis discos, además de ese disco que está realmente mal. Ayudará, y creo que son solo seis semanas con limitaciones después de la cirugía, y a los tres meses no tienes restricciones. Si puedo hacer esto a mediados de diciembre, y vamos a mediados de enero, febrero, marzo, para entonces estaré listo para la playa».