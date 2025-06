Kevin Nash: «¡Nunca te duermas en un vuelo de WWE!»

En la actualidad sería impensable que nada parecido ocurriese pero hubo una época en que era peligroso para las Superestrellas WWE que se quedaran dormidas durante un viaje en avión. Y hoy no hablamos del «Vuelo del infierno».

Época en la que Kevin Nash era un miembro del elenco y sabía que debía permanecer despierto para evitar sustos (o algo peor). Él mismo cuenta algún episodio desde Kayfabe Commentaries:

El miembro del Salón de la Fama recuerda un incidente protagonizado por Savio Vega, el cual pudo haber sido clave en que este terminara saliendo de la empresa:

«Recuerdo cuando Savio Vega le cortó el pelo a Scott [Hall] y a Shawn [Michaels]. ¡Les quitó un pedazo del mullet! No creo que Shawn o Scott se hayan vuelto a dormir en un avión después de eso. Savio tampoco. Y no creo que haya estado mucho más tiempo por ahí después. Fue prácticamente como decir: ‘¡Adiós, amigos!’. Scott lo había traído como su amigo de Puerto Rico. No me importa una mierda lo que [Shawn o Scott] le hayan hecho a [Savio], eso no se hace, no se j*de así (cortar el cabello de alguien). Supongo que no sabía cómo funcionaba la cadena alimenticia…«.