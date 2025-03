Kevin Nash: «Nadie quería apuñalar a John Cena»

El heel turn de John Cena en WWE para unirse a The Rock contra Cody Rhodes, el actual Campeón Indiscutible, se ha estado comparando con el de Hulk Hogan en WCW cuando formó la nWo con Kevin Nash y Scott Hall.

► ¿Una comparación acertada?

Y encontramos opiniones diversas acerca de dicha cuestión. Esta vez nos hacemos eco de la del propio Nash, para quien no es una comparación acertada, según explica el miembro del Salón de la Fama en su pódcast, Kliq This:

«Creo que esto sería realmente monumental si no supiéramos que Cena se va en ocho meses. John es genial. Pero John es demasiado preciso en lo que hace. Cuando apareció con ese look sin bronceado en WWE Elimination Chamber, simplemente pensé, ok. No solo sin bronceado, sino con talco. Para mí, fue una señal de que algo estaba pasando. No sé. La gente lo está comparando con el giro de Hogan, pero yo no estoy de acuerdo. No había ese calor de ‘te voy a apuñalar’ en el edificio en Toronto«. El veterano también mencionó que sería algo complicado si Cena volviera a ser babyface antes de que termine su gira de despedida.