Kevin Nash: «Me siento sobreviviente del Titanic»

El icónico ex-luchador de WWE, WCW y TNA Kevin Nash da un buen repaso a su carrera: nWo, The Kliq, “Fingerpoke of Doom” y Hulk Hogan, el cine, la salud y más.

► En palabras de Kevin Nash

La pérdida de sus compañeros y el legado del nWo

«Me siento como el último sobreviviente del Titanic o algo así. Pensé que cuando nos acercáramos a los 30 años sería diferente. El próximo año se cumplirán 30 años, y ahora ves esa foto famosa de Hogan hablando con Gene, conmigo y con Scott, y soy el único de la foto que sigue vivo. Es una locura. De los tres originales del nWo —Hulk, Scott y yo— soy el único que queda. Es algo que te hace reflexionar mucho sobre el tiempo y lo rápido que pasa todo«.

El “Fingerpoke of Doom” (la infame derrota ante Hulk Hogan en WCW)

«Todo ese segmento estaba pensado para hacerlo lo más extravagante posible. Tenía más pirotecnia que nunca, todo tipo de efectos. Estábamos atrás hablando de lo que querían hacer, y me dijeron básicamente que hiciera una lucha de unos cinco minutos y luego me dejara caer ante Hogan. Les dije: ‘Si esto fuera real, ¿dejarías que alguien te golpeara en la cara durante cinco minutos y luego te dejaras caer?’ Les dije: ‘En el momento en que me toque, caigo.’ Les dije: ‘Déjalo que me toque con un solo dedo. Nadie verá eso venir.’ Hasta el día de hoy muchos dicen que eso mató el negocio, pero si miras los números, ganamos las audiencias durante ocho semanas seguidas después de eso. Eso no causó el declive. Lo único que hizo fue meter a 38 mil personas en el Georgia Dome».

Never forget the infamous Fingerpoke of Doom «What just happened here?» – Schiavone «It stinks» – Heenan WCW never recovered from this pic.twitter.com/42ScD4xd8x — tribal chief ☝🏻🩸 (@luireigns) December 30, 2024

Su popularidad con nuevas generaciones y los videojuegos

«Mientras sigan sacando los videojuegos, los niños seguirán sabiendo quién soy. Además, en los juegos te hacen fuerte, porque soy dos veces miembro del Salón de la Fama, no un cualquiera. Entran y buscan a los tipos más difíciles de vencer. Y está bien porque no solo aparezco como Kevin Nash, también como Diesel. Tengo un par de atuendos distintos».

Viajar con los Steiner Brothers

«Viajar con los Steiner era como viajar con dos demonios de Tasmania. Rick mascaba tabaco y escupía en el asiento trasero, y Scott dejaba latas de atún y corazones de manzana. Todo eso era verdad. Pero una cosa sobre viajar con ellos es que te reías todo el tiempo. Son unos personajes. Además, si pasaba algo, sabías que tenías la espalda cubierta. Recuerdo una vez, en algún lugar de Kentucky, íbamos por caminos rurales. Paramos en una tienda y los Steiner compraron leña… y luego decidieron lanzarla a los autos de alquiler mientras manejábamos. Era una carretera de dos carriles con curvas, fue una locura».

Sus papeles como actor

«Sí, a veces hay gente que me reconoce por mis papeles en el cine, como cuando hice de Super Shredder en Ninja Turtles. Es divertido ver cómo llega gente de otros mundos que me recuerda por eso también«.

“Macho Man” Randy Savage

«Recuerdo una vez que estaba muy paranoico. Estábamos en el baño, Scott, Shawn Michaels y yo. Randy estaba en uno de los cubículos y de repente oímos su voz gritando “al diablo todos”. Abrió la puerta del baño, asomó la cabeza y preguntó: “¿Quiénes son todos?”. Le dijimos: “No estamos hablando de ti, Macho.” Era un personaje increíble«.

Sus combates favoritos

«Probablemente el que tuve con Bret Hart en Survivor Series. Bret siempre sacaba lo mejor de ti. Bret y Shawn eran de esos tipos. Esa historia de David contra Goliat siempre funciona, es la más fácil de contar psicológicamente».

The Kliq y el paso del tiempo

«Miras hacia atrás y éramos cinco tipos en un auto viajando por todo el país. Treinta y cinco años después, dos de esos tipos siguen dirigiendo el negocio. Uno ha muerto y Pac y yo solo estamos relajados. Siempre supe que Triple H iba a estar en esa posición. Incluso cuando estaba en la lista negra por lo del “Curtain Call”, iba a las reuniones de producción. Era un estudiante del negocio. Y Shawn siempre amó esto. Cuando Triple H se metió más en el sistema y le pidió ayuda a Shawn, él aceptó. Yo ya había terminado de luchar para entonces».

La salud y el consejo a los jóvenes luchadores

«Dejé el alcohol hace un par de años. Hay que entrenar, estirarse, dormir bien y cuidar la nutrición. Solo tienes un cuerpo, y la posibilidad de lesionarte es del 100%. Si haces esto el tiempo suficiente, te vas a lastimar. Lo importante es poder recuperarte y seguir. Cuanto mejor esté tu tejido, mejor sanarás. Cuanto mejor comas, mejor sanarás. Cuanto más duermas, mejor sanarás. Tienes que cuidarte, porque en este negocio tú eres el producto. Tu cuerpo lo es todo. Cuando ya no puedas hacerlo, encontrarán a otro«.