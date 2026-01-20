Kevin Nash: «Me hice rico siendo listo»

El miembro del Salón de la Fama de WWE Kevin Nash es un hombre rico. Por su carrera en la lucha libre, también en el cine, y más allá. Y no por ser tonto. El veterano visitó recientemente The Major Wrestling Figure Podcast e hizo algunas declaraciones interesantes a este respecto.

► En palabras de Kevin Nash

«Puede que tenga 62 años, pero sé lo que es relevante. Siempre que pueda seguir siendo relevante a esta edad, encantado. No me hice rico siendo tonto. Me hice rico siendo listo, moviendo las piezas como en una partida de ajedrez detrás del ring.»

«Cuando tenía 14 años en Detroit, mirando por la ventana con todo suspensos, viendo caer la nieve, si alguien me hubiera dicho: ‘Tranquilo, algún día te van a pagar un dineral solo por firmar tu nombre en una foto y en figuras’, no me lo habría creído. Y además cuando ya ni siquiera puedas caminar cuatro manzanas.»

«Lo mejor de este negocio es la camaradería, ser ‘uno de los chicos’. Eso es una parte enorme del wrestling. Venir aquí esta noche, ver a gente que no veía desde hace años… eso es lo que lo hace especial.»

«En las giras antiguamente no había GPS. Mirabas la hoja de ruta, veías Albany Civic Center y lo primero que preguntabas en el coche era: ¿Alguien ha estado aquí antes?. Si nadie sabía, tocaba el clásico: bajar la ventanilla y decir: Hey, buddy, ¿dónde está el Civic Center?. Y rezar para que el que preguntaba se acordara bien de las direcciones.»

«Parabas a comprar cerveza y tenías diez minutos cronometrados para llamar a tu mujer con la tarjeta telefónica. Cuando sonaba la alarma, colgabas: Cariño, me tengo que ir, siguiente. Y rezabas para que dos de los chicos estuvieran discutiendo con sus mujeres, así tenías veinte minutos más para beber antes de volver a la carretera.»

«Siendo sincero, es increíble que la gente que nos apoyó nos permitiera vivir nuestros sueños de niños: jugar a pelearnos en mallas y ganarnos la vida con ello. Todo es gracias a los fans.»