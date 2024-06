Kevin Nash le descubrió a Bron Breakker a Triple H

Es absolutamente impresionante lo que WWE tiene entre manos con Bron Breakker. Lo viene siendo desde sus primeros días en NXT. Pero ahora que lucha en Raw no solo sigue el mismo camino sino que ha pisado el acelerador. Y nunca mejor dicho porque su velocidad es espectacular, y cuando termina colisionando contra su oponente con el spear…

THAT MIGHT HAVE BEEN 25 MILES PER HOUR#WWERaw pic.twitter.com/OSMB4JAuAj — Pat McAfee (@PatMcAfeeShow) June 4, 2024

► Kevin Nash, Triple H y Bron Breakker

Justamente del atletismo del joven luchador toca que hablemos para hacernos eco de las recientes declaraciones al respecto de Kevin Nash en Kliq This. Aunque eso no es lo más interesante, sino la revelación del miembro del Salón de la Fama de que fue él quien le descubrió a la brillante promesa de la lucha libre al mandamás, Triple H.

«Corría en la NFL, era running back en la Kennesaw State University, creo, y si no me equivoco, corría como 40 yardas o algo así, y es un chico j*didamente grande. Hablé con él, y hablé con [Rick Steiner], su padre, y [Rick] quería que lo hiciera, porque se iba a Baltimore como agente libre. Llamé a Paul [Triple H] y le dije: ‘Tenemos a un Steiner que corre 4,23 malditas yardas. Es impresionante’. Es impresionante de c*jones’.

«Lo conozco desde siempre. Mi hijo jugaba con él cuando eran pequeños. Así que estoy aprensivo porque yo soy como ah, él es uno de los hijos de mi buen amigo, lo conozco desde siempre. Pero es como a la mi*rda, hombre. Es un semental. Se metió en la cara de [Adam Pearce] diciendo: ‘¿Por qué no estaba en King of the Ring? Estoy como, ‘Sí, hijo de p*ta. ¿Por qué no estuvo en King of the Ring?'».