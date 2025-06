El miembro del Salón de la Fama de la WWE Kevin Nash fue un notorio crítico de LA Knight, a quien una vez llamó «una copia de The Rock«. «The Megastar» contestó de malas maneras y nació una pequeña controversia. Hasta SummerSlam 2024, donde ambos tuvieron la oportunidad de zanjarla, como el «Big Sexy» reveló entonces:

«LA Knight estaba sentado al final de la mesa. Yo me senté en la mesa detrás de él, se dio la vuelta y le dije: ‘¿Finalmente vas a ganar esta noche?’. Él respondió: ‘Algo así’. Hablamos y le pregunté cómo era trabajar con Logan Paul. Quería saber si es un talento natural o si simplemente sigue un guion. Él me dio su opinión sobre cómo manejó la situación, pero no quiero explicar sus comentarios aquí porque no quiero que la relación de Logan Paul se vea afectada por algo que yo pueda haber interpretado de manera diferente a lo que él quiso decir. Parecía un tipo realmente agradable, no hubo tensión entre nosotros«.