Kevin Nash: «King Kong Bundy fue maltratado por WWE»

Aunque no ganó ningún campeonato en WWE, entonces WWF, King Kong Bundy es uno de los luchadores más recordados de la vieja guardia de la lucha libre profesional. El fallecido en 2019, estuvo en el evento estelar de WrestleMania 2, en donde cayó derrotado por el Campeón Mundial de Peso Completo WWF Hulk Hogan, en una lucha en jaula de 11 minutos.

Su personaje de villano sigue siendo muy recordado. Sin embargo, en 1987, salió de WWF, después de luchar ante figuras como André el Gigante y, de nuevo, Hogan. Entró en un semiretiro y regresó a WWF en 1994, sin embargo, su regreso solo duró un año.

► Kevin Nash habla de King Kong Bundy y su segunda etapa en WWE

Y ahora, en una reciente edición de su video podcast Kliq This, Kevin Nash explicó que siente que Vince McMahon y WWE maltrataron a King Kond Bundy en su segunda etapa en la empresa. Estas fueron sus palabras:

«Bundy era un buen tipo. Recuerdo… también lo trataron tan mal, hombre. Volvió y tuvo un combate de relleno. Así que venció al tipo, lo cubrió con el toque de espaldas, y el réferi contó: ‘Uno, dos, tres.’ Bundy lo miró y dijo: ‘¡No, cinco!’ Creo que Joey Morella era el maldito réferi, y él respondió: ‘No, maldito hijo de perra, no vamos a hacer eso'».



Para quienes no lo sepan, o no lo recuerden, King Kong Bundy hacía algo bastante novedoso en esa época y que llamó mucho la atención: vencer a sus rivales con cuentas de 5 segundos, no de 3, como se hace normalmente. Esto impactaba a los fans, pues demostraba que los luchadores que caían ante King Kong Bundy habían recibido una gran paliza.