Kevin Nash: «Karrion Kross está listo para ser estelar en WWE»

Karrion Kross nunca ha terminado de ser un luchador de main event en WWE. Pero tampoco han faltado quienes han pedido más para él. No solo fanáticos pues recientemente lo hacía Bobby Lashley: «Creo que Karrion Kross es genial. Odio decirlo porque he escuchado varias entrevistas en las que él ha tratado de hablar mal de mí. Creo que es genial. Tiene todo lo que se necesita. Es excelente en el ring, tiene buena presencia y una apariencia de un millón de dólares. Puede ser una fuerza y creo que debería ser utilizado mucho más de lo que lo están utilizando en este momento. Es ese antagonista que puedes poner contra Cody o Gunther. Puedes ponerle el título en la cima. Tiene muchas cosas excelentes. Creo que debería ir por su cuenta«.

► Puede ofrecer más

Hasta el momento, la empresa no ha confiado en él de esa manera, dentro de que tiene un hueco reservado de manera regular en la programación de Raw (no así en los eventos premium, podemos destacar también). Vince McMahon jamás vio nada en él. En cambio, Triple H sí, lo llevó a la cima de NXT y en el elenco principal le está dando oportunidades. Si estas servirán para que alcance el siguiente nivel es una incógnita, pero el apoyo lo sigue teniendo, en este caso del miembro del Salón de la Fama Kevin Nash, quien está seguro de que puede ofrecer más, como señala en un episodio reciente de su podcast, Kliq This:

«Por supuesto que está preparado«.

Al mismo tiempo, el veterano apunta:

«Ha habido un par de ocasiones en las que yo mismo pensaba que iban a hacer algo con él pero no fue así«.

