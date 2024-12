Kevin Nash: «John Cena fue el último de la vieja escuela»

El 27 de junio, Monday Night Raw vio el regreso de John Cena a WWE. Entre toda la emoción habitual de tener nuevamente a «The Greatest of All Time» en el cuadrilátero, el miembro del Salón de la Fama Kevin Nash salió a resaltar que al 16 veces Campeón Mundial se le notaba oxidado:

«Hizo una promo y una de las cosas que diré de John es [que] es probablemente uno de los cinco mejores haciendo promos de todos los tiempos. Para mí, hacer una promo es como jugar al golf. Se notaba que John no había hecho una promo en un tiempo. Todavía era sólido, pero no tenía lo mismo, ya sabes».

► El último de la vieja escuela

Pero no debemos tomar sus palabras como una crítica sino solo un apunte pues el «Big Sexy» siempre ha hablado maravillas del líder de la Cenation. Sin ir más lejos, en un episodio reciente de su podcast, Kliq This, el ex luchador realiza un comentario curioso sobre Cena:

«Pasé un poco de tiempo con Cena cuando regresé. A él le gustaba levantar pesas. Me gustaba la manera en que se comportaba. Creo que Cena fue el último tipo de la vieja escuela en llegar. Cena fue el último tipo de la vieja escuela».

Otra curiosidad con ambos es que compartieron el encordado en 11 ocasiones durante el año 2011, el último de Nash en activo en WWE. Ninguna de ellas fue un mano a mano y todas salvo el Royal Rumble fueron en eventos no televisados, en uno enfrentándose en una lucha de tercias que tuvo al también Hall of Famer Mick Foley como árbitro.