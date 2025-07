Kevin Nash: «¡Hubiéramos muerto por sobredosis!»

El icónico Kevin Nash no ve con buenos ojos a las estrellas actuales de WWE, recuerda el verdadero sacrificio del pasado y responde a rumores absurdos. Todo ello en un clip publicado recientemente extraído de su canal de YouTube/pódcast, Kliq THIS.

► En palabras de Kevin Nash

Sobre el presente de WWE

«Estaba escuchando uno de los podcasts el otro día y hablaban del horario de viaje de los chicos. Y yo pensaba: ¿el horario de viaje de los chicos? ¡Por favor! Estos tipos ya ni hacen eventos no televisados. O sea, a ver si entiendo: vas al recinto, comes del catering, haces tu segmento, te das una ducha, agarras tu maleta con rueditas, te vas a tu RV (casa rodante), tu conductor te abre la puerta… y listo, te vas al siguiente show de televisión. Ellos no tienen idea de lo que era eso, no saben lo que era vivir en la carretera de verdad. Mira, si nosotros hubiéramos tenido casas rodantes en aquella época, habríamos terminado como Mötley Crüe… todos muertos por sobredosis. Yo estaría muerto. De verdad. Alguien tenía que manejar, y por suerte fui yo».

Sobre Reddit y rumores

«Vi algo en Reddit… estaban como haciendo una especie de entrevista falsa conmigo. Lo leí y supe de inmediato que nada de eso lo dije yo. Decía cosas como Paul (Triple H) tuvo suerte de que le dejáramos cargar nuestras maleta”, y pensé: ¿qué mier… es esto? Pensaba que Reddit tenía credibilidad. Me mandaron el enlace por mensaje de texto. Era un hilo donde decían: Si no estás hablando del caso Kevin Nash, no comentes aquí. Yo solo pensaba: ¿Qué diablos está pasando?».

Sobre las críticas que recibe

«Me dijeron que estaba en tendencia. Y yo dije: Sí, también lo está el gato que le disparó a un tipo de United Health tres veces a quemarropa. Estar en tendencia no significa que sea bueno. Solo significa que hablan de ti».

Sobre usar la palabra “cracker” (ofensiva entre personas de raza blanca)

«Siempre que llamo a un blanco cracker, eso genera más polémica que cualquier otra cosa. Es curioso, porque dos hombres negros pueden llamarse entre ellos con la palabra con ‘n’, y está aceptado en su cultura. Pero dos blancos no pueden ir diciéndose cracker mutuamente. No es socialmente aceptado. Mucha gente ni sabe que el término viene del sonido del látigo de los esclavistas. No es por ser “blanco como una galleta salada”; es que representas al opresor. Eres el que daba los latigazos. Eres el “cracker”».

Sobre el podcast del Undertaker

«Este podcast ya es mi favorito. Que se haga a un lado Joe Rogan. Solo espero que no se lo vendan a WWE como hizo el Taker. Él recibió algo de odio por eso. Aunque también está pasando por problemas médicos, así que déjenlo en paz. Cuando hablábamos de que yo fuera al show de Mark (Taker), su coanfitrión decía: “Nash no quiere saber nada de esto. Y Taker dijo: A duras penas puedo cruzar Austin para grabar dos shows seguidos. ¡Imagínate volar hasta allá!».