Kevin Nash: «Hook nunca generará dinero a AEW»

El reconocido luchador, Kevin Nash, recientemente analizó un segmento en el que apareció su viejo conocido, Chris Jericho, otro veterano del ring, Taz, y el hijo de este, Hook, el ex Campeón FTW. Esto fue antes de que perdiera el título en el PPV AEW Dynasty 2024, el pasado domingo.

Fue el segmento con el que calentaron la rivalidad entre Hook y Jericho y en el quew se confirmó este combate titular para Dynasty por el título de Hook. Lo cierto es que el segmento no impresionó a Kevin Nash, según criticó en la más reciente edición de su video podcast Kliq This, en donde, además, fue enfático en asegurar que Hook nunca generará dinero para AEW. Estas fueron sus interesantes declaraciones:

► Kevin Nash no cree que alguna vez Hook sea una estrella de la lucha libre que genere dinero

«No suelo ver mucho el producto de AEW. Lo que pasó el miércoles pasado básicamente me explicó por qué no lo hago. Simplemente no lo entendí. No entiendo por qué… Chris empujó a Taz… Jericho está hablando mierda sobre su hijo. No importa cuántas capas de ropa le pongas, Chris podría darle una paliza a ese chico en 20 segundos.

«No entiendo por qué Jericho está siguiendo con el ángulo, y creo que Chris debe tener una estrategia de salida. Jericho tiene que estar programando sus propias historias en la empresa, y estoy seguro de que Jericho sabe lo que está haciendo.

«Si yo fuera Tony y Chris me dijera: ‘Déjame encargarme de esto, llegaré allí’, él sería una de las pocas personas en ese elenco de luchadores a las que diría: ‘Está bien, Chris, si tú vas a llevarnos allí, nos llevarás allí. Hook no va a atraer ni un puto centavo. Nunca».