Kevin Nash explica cómo se recupera tras la cirugía

A principios de diciembre, el miembro del Salón de la Fama de WWE Kevin Nash tuvo que someterse a una cirugía por una desgarro en el bíceps. Terminando el mes, ofrece novedades sobre su estado de salud en Kliq This.

► Tras la cirugía

“He perdido más peso, pero es a propósito porque básicamente me volví carnívoro. Simplemente no estoy comiendo carbohidratos. Sé que voy a perder una cantidad considerable de músculo en los próximos tres meses, especialmente a los 65 años y sin poder hacer entrenamiento de resistencia progresiva. Pero la belleza de entrenar durante más de 50 años es que la memoria muscular está ahí, y volverá. Hoy salí de la ducha, me miré y dije: ‘Wow, amigo. Luces de 65.’ Usualmente me miro y pienso, ‘J*der, luces bien.’ Pero hoy fue como, hombre…

“Estoy usando poleas, ya estoy haciendo algo de movilidad. Se supone que debería tener el cabestrillo puesto ahora mismo. Es genial, supongo, si tienes un brazo de 14 pulgadas, pero yo todavía tengo un brazo que parece un pavo de Acción de Gracias, y tienes esa cosa envuelta alrededor del cuello, y el peso de ese brazo está tirando de tu cuello. De repente, tu mano derecha empieza a entumecerse por la presión. A la mi*rda con eso. Siempre dicen: ‘Tienes que mantenerte el cabestrillo para no j*derte.’ Oye, te prometo que no voy a olvidarlo y levantarme por la mañana pensando, ‘¿Sabes qué necesito hacer? Ir a golpear un cubo de pelotas.’ Es como, j*der, lo sé. Duermo en un sillón reclinable. Esta noche será el día 15.

“Esta vez, antes de entrar, encontré a Dios. Encontré mi religión. Recité el Padre Nuestro. Dije: ‘Voy a entrar, por favor no me quites de Tamara, no pongas esto en su vida.’ Entré, salí, y fue difícil. Salir de esa anestesia fue muy duro.”