Kevin Nash especula sobre un posible John Cena vs The Rock

La gira de retiro de John Cena está próximo a llegar a su final, y solo le quedan cuatro apariciones antes de que termine de colgar los botines el próximo 13 de diciembre en el último Saturday Night’s Main Event del año. Hasta el momento, se desconoce quién será el último rival para el 17 veces Campeón Mundial, pero una serie de nombres han surgido en los rumores, incluyendo el de The Rock, quien admitió «tener una pequeña influencia sobre esta decisión».

► A John Cena solo le quedan cuatro fechas

Recientemente, Kevin Nash ha hablado en la reciente edición de su podcast «Kliq This» sobre un posible enfrentamiento entre The Rock y John Cena antes de que este último deje el ring, abordando los rumores del posible regreso de «The Great One» al ring por primera vez desde WrestleMania del año pasado para ser el oponente final de Cena, mostrándose a favor de esta situación.

«¿Soy el único que escuchó el rumor de que The Rock y Cena iban a ser uno de sus dos últimos combates? ¿Se enfrentarán en Survivor Series?. Vi algo, encontré una publicación que decía que sería eso o un evento como Saturday Night’s Main Event. ¿Y luego no tienen un show en el Garden, al final de la calle?»

«No se necesita mucho para armar un paquete si a Cena le quedan dos combates y The Rock dice: ‘Bueno, perra, soy uno de ellos’«.

The Rock bromeó recientemente con la posibilidad de enfrentarse a Cena al hablar sobre quién podría enfrentarse al 17 veces campeón mundial en su último combate, pero no hay nada en el horizonte en este momento, y mucho dependerá de la agenda que tenga el hoy actor. A Cena le quedan solo cuatro fechas confirmadas para colgar definitivamente los botines (dos episodios de RAW, Survivor Series y el Saturday Night’s Main Event del 13 de diciembre próximo).