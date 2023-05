“¡La gente tiene que respetar que no significa no! No me sigáis por el aeropuerto ni fuera. ¡Hoy me ha desanimado por completo! Ya no firmaré NADA que no sea una foto personal nuestra. Odiame, no me importa. Si alguien está en desacuerdo conmigo, trata de ponerte en nuestros zapatos por un maldito día“. Esto escribía Rhea Ripley en redes sociales no hace mucho, antes de detallar un incidente que tuvo con varios fanáticos que la llevó a exigir respeto. Y no ha sido la única Superestrella de WWE en realizar la misma proclama.

> Kevin Nash y la firma de autógrafos

Hay quienes piensan que las personas famosas deben estar a su disposición en todo momento, utilizando en ocasiones la estúpida frase de “nosotros te hicimos famosa”, aunque quizá usar la palabra “piensan” no es lo adecuado pues está claro que no lo hacen. Más recientemente, Kevin Nash ha querido poner en claro que tampoco va a firmar nada a nadie en un aeropuerto, en su caso señalando, en Kliq This, que si está en uno es para volar a un evento de firma de autógrafos, por lo que será allí donde va a hacerlo, que es su trabajo. Solo lo hará en caso de niños.

“No lo haré por un adulto. Sé cuánto cuestan esas cosas. Lo que solíamos hacer era firmar firmarles algo con un bolígrafo, pero tienen una mi*rda que simplemente puede borrar eso. Para mí, es como si llevaras un Funko, no lo voy a firmar. Así que no lleves un Funko.

“Sí, verás una lista de precios en él [evento]. La única razón por la que estoy en el aeropuerto es porque voy a una firma de autógrafos. Entonces, tus posibilidades de obtener algo gratis, son la razón por la que me voy a mi maldita casa. Tienes la misma posibilidad de que Punk fuera el evento principal del lunes de Raw cuando apareció en el estacionamiento“.

¿Qué opinas de las palabras de Kevin Nash?