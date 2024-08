Kevin Nash, en «23 proyectos» durante SummerSlam

El miembro del Salón de la Fama de WWE «Big Sexy» Kevin Nash no fue a SummerSlam 2024 solo para disfrutar del show junto a otros grandes nombres de la historia como X-Pac, DDP o Scott y Rick Steiner. En un episodio reciente de Kliq This –el mismo en el que dio a conocer que tuvo una conversación con «The Megastar» LA Knight, el nuevo Campeón de Estados Unidos al vencer a «The Maverick» Logan Paul durante el evento premium– el veterano dio a conocer que estuvo haciendo trabajo documental.

WWE Hall of Famer Tag Team The Steiner Brothers react to @bronbreakkerwwe‘s #SummerSlam win! pic.twitter.com/ddrMO5TAKu — WWE (@WWE) August 4, 2024

► Kevin Nash durante SummerSlam

«Trabajé un par de horas en un documental el viernes por la noche. No, no te llevan volando solo para ver desde la suite. Estás ahí arriba trabajando para 23 proyectos diferentes de A&E que están en proceso. Estoy contento de que me llamaran, estaba más que feliz de ir, me lo pasé muy bien con el equipo de producción. Repasamos toda mi carrera y pude hablar sobre ella mientras lo grababan. Supongo que la mía fue muy diferente a la de los demás.»

Cuando le preguntaron por las diferencias entre los proyectos, el ex nWo dio la siguiente respuesta:

«Que no me importa una mierda. Cuando hablábamos de mi carrera, se sentía más como un monólogo de stand-up que como historias reales.»

Asimismo, también habló una vez más de la controvertida serie documental Who Killed WCW? de VICE TV de la que anteriormente dijo que estaba drogado cuando hizo sus declaraciones:

«No, no, mucho más yo. Estaba interpretando un personaje en lo de WCW. Esto soy yo. Esto es solo yo». Kevin Nash revisits perhaps WCW’s most “Spinal Tap” moment 🩸 Who Killed WCW? Part 3: “New Blood” premieres tomorrow at 10PM on @vicetv. pic.twitter.com/tMW5v17kHo — Dark Side of the Ring (@DarkSideOfRing) June 17, 2024

