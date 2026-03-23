Kevin Nash elogia a Brock Lesnar y su rol rumbo a WrestleMania 42

El nombre de Brock Lesnar vuelve a estar en el centro de la conversación, esta vez por los elogios que recibió de una voz autorizada dentro de la industria. Su reciente rivalidad con Oba Femi no solo generó impacto entre los aficionados, sino también reconocimiento de figuras históricas.

Fue durante su pódcast donde Kevin Nash, miembro del Salón de la Fama de WWE, analizó el momento y destacó un aspecto poco mencionado del llamado “The Beast”: su disposición para impulsar a nuevos talentos en momentos clave.

► Kevin Nash destaca la generosidad de Brock Lesnar

En el más reciente episodio de su programa, Nash no escatimó en elogios hacia Lesnar, a quien definió como alguien dispuesto a hacer lucir a sus rivales, incluso si eso implica ceder protagonismo en segmentos importantes.

“Brock, que es el hijo de p*** más generoso del planeta. No es un maldito mark.. Supongo que cuando eres uno de los tipos más duros sobre la faz de la tierra, no tienes nada que demostrar.”

Estas palabras surgieron tras el segmento en el que Oba Femi aceptó el reto abierto de Lesnar y lo dejó tendido en el ring, cerrando la escena con una imagen dominante que sorprendió a muchos.

► El impacto del segmento entre Lesnar y Oba Femi

Para Nash, el hecho de que una figura del calibre de Lesnar participe en este tipo de momentos habla de su seguridad como estrella consolidada. Lejos de proteger su imagen, el ex campeón de UFC y WWE parece enfocado en elevar a su oponente rumbo a WrestleMania 42.

El propio Nash consideró que este tipo de construcción fortalece el combate, aunque también sugirió que Femi podría beneficiarse de una victoria contundente en televisión antes del evento para consolidar su personaje.

“De cualquier manera se va a vender de lujo. Si soy Brock Lesnar y quiero poner a alguien por delante para que sea digno de un combate en WrestleMania, y probablemente me voy a llevar un cheque de 2,5 a 3 millones de dólares, estoy bastante seguro de que voy a poner over a alguien.”

► ¿Uno de los últimos combates de Brock Lesnar?

La rivalidad entre Lesnar y Femi comenzó a tomar forma desde enero, cuando ambos coincidieron en el Royal Rumble en un primer careo que sirvió para medir la reacción del público. Desde entonces, WWE ha incrementado la intensidad hasta llegar al reciente ataque que dejó a Lesnar en la lona.

Mientras tanto, continúan los rumores sobre el futuro del ex campeón universal. Se ha especulado que podría estar entrando en la recta final de su carrera, con SummerSlam en Minneapolis como posible escenario para su despedida.

Si ese escenario se concreta, el enfrentamiento ante Oba Femi en WrestleMania 42 podría convertirse en uno de los últimos grandes capítulos del legado de Brock Lesnar, quien, según Nash, buscará dejar a su rival mejor posicionado que nunca.