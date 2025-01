Kevin Nash, drogado viendo WWE WrestleMania

WrestleMania es el evento premium más grande del año en la WWE y los fanáticos esperan ansiosos a que llegue. Ya no solo el propio show sino que celebran por todo lo alto el llamado «Road to WrestleMania» que involucra otros como Royal Rumble o Elimination Chamber.

► Pasado de rosca

Y una vez que se realiza, la fiesta es tremenda, tanto en vivo en el estadio como en la ciudad que lo alberga y en cada una de las casas de la gente. Ahora, una vez el miembro del Salón de la Fama Kevin Nash la llevó un poco más allá, como revela en Kliq This.

«Recuerdo una de las primeras veces que volví, y estaba completamente drogado en un WrestleMania. Me senté a verlo y fue tantas cosas a la vez. El atletismo, los disfraces. Era como el circo, el Cirque du Soleil, una obra de Broadway. Y además de todo eso, observar a la gente era un espectáculo en sí mismo».

El veterano también muestra sus expectativas para la edición 41 de 2025:

«Así que, quiero decir, WrestleMania va a ser en Las Vegas este año, y debería ser algo espectacular«.

► Su salud actual

Cambiando de tema pero continuando con Nash, en el mismo episodio de su podcast da una actualización sobre su salud:

«No diré exactamente cuándo voy, pero voy. Voy a hacerme un tratamiento con células madre pronto. Probablemente me apliquen entre 40 y 70 millones en cada hombro, y en el derecho no tengo desgarros completos, pero en el izquierdo tuve un desgarro total del supraespinoso y una rotura del tendón del bíceps. En ambos casos tuve que hacerme las reparaciones necesarias para que las células madre puedan trabajar en el proceso de sanación, y para que los desgarros más pequeños, que no son completos, puedan sanar con las células madre. Es la primera vez que hago esto en estas condiciones: esta será la cuarta o quinta vez que recibo células madre, pero será la primera vez que no estoy consumiendo alcohol, ya estoy lesionado y no estoy entrenando. Así que no me forzaré un mes después levantando 405 libras por seis repeticiones en inclinado. El alcohol [afecta el proceso], porque necesitas un sistema alcalino perfecto. No quieres cortisol. Estoy emocionado por esto«.