A inicios del mes de septiembre, WWE llevó a cabo una conferencia de prensa en La Vegas, encabezada por Triple H y acompañado de varios luchadores, para anunciar que WrestleMania 43 se llevará a cabo en Arabia Saudita, siendo el primer evento de este tipo que se celebrará fuera de Norteamérica. La decisión generó reacciones divididas, unas a favor y otras en contra de este histórico hito.

► Kevin Nash piensa en una WWE globalizada

Kevin Nash recurrió a su podcast Kliq This para defender la decisión de la WWE de llevar su mayor espectáculo del año al extranjero por primera vez en la historia de la compañía, justificando la necesidad de la compañía de ampliar la perspectiva y pensar globalmente, especialmente cuando el evento llega a cientos de miles de personas en todo el mundo.

«Es como, bueno, ¿cuándo lo entenderá Estados Unidos? Ya sabes, pero al decir que van a llevar WrestleMania a Arabia Saudita, es como, y pude ver que simplemente cambiaron la fecha y dijeron: ‘Ah, por cierto, no vamos a Las Vegas. Vamos a Arabia Saudita’«.

“Te están dando dos malditas WrestleMania para prepararlas para que se celebren en Arabia Saudita… incluso si 100 mil personas van a WrestleMania y otras 100 mil van a la ciudad… Y eso se lo quitan a Estados Unidos. Sigue siendo la gente que lo ve en todo el mundo, ¿sabes? Y ahí está. Siempre ha sido… es World Wrestling Entertainment por primera vez en el mundo. No es Estados Unidos, es la WWE. Y solo lo veo y digo: ir a Arabia Saudita, para mí, es enorme”.

«No, porque te garantizo que, para cuando llegue esa WrestleMania, la WrestleMania será dos veces al año, ¿no? ¡Vamos! Ya la han ampliado a dos días.«

Con Royal Rumble 2026 también programado para Riad y WrestleMania 43 asegurado para 2027, WWE sigue ampliando sus horizontes y explotando al máximo su acuerdo con Arabia Saudita, que marcará un antes y un después en el desarrollo de sus eventos premium en vivo.