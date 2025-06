Kevin Nash defiende a Triple H sobre R-Truth

Triple H aseguró que la salida y el regreso de Ron Killings (R-Truth) a WWE fueron parte de la narrativa y no una decisión empresarial que los fans revirtieron. No solo el propio luchador veterano lo negó sino que el público no se creyó sus palabras.

Ahora, Kevin Nash, amigo del actual mandamás, no es que lo crea sino que sabe que fue y es una historia. Así lo desvela en un episodio reciente de su pódcast, Kliq This, compartiendo una conversación que tuvo con el propio HHH:

“Dime tú (responde a un fan que le dice que él y otros fueron engañados) cuándo alguien sale a trabajar con Cena… y su camiseta dice ‘R-Truth, nunca me volverás a ver.’ O sea, esa era la camiseta. Entonces, veámoslo desde el punto de vista de la máquina [WWE]. Si justo pasa que como Cena dice ‘You can’t see me’ y es su gira de despedida, la empresa tiene que fabricar una camiseta que encaje perfectamente… Pero a menos que pensaran que eso se iba a vender, no vas a mandar a hacer cuatro o cinco mil camisetas para tenerlas en la arena, ¿verdad?

“Dicen cosas como que ya se acabaron, y que ahora él tiene la camiseta número uno en ventas. ¿Cómo carajos salió esa información antes siquiera de que supiéramos si en verdad se había ido o no?

“Paul (Levesque, nombre real de Triple H) me dijo que no me metiera en esto. No quiero arruinarle la historia a nadie. Así que solo espero que la estén disfrutando… Solo disfruta el show. Eso fue lo que dijo Paul. Solo disfruta el show.”