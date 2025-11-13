Kevin Nash defiende a Triple H por WrestleMania 43

Durante el pasado mes de septiembre, WWE llevó a cabo una conferencia de prensa en La Vegas, encabezada por Triple H y acompañado de varios luchadores, para anunciar que WrestleMania 43 se llevará a cabo en Arabia Saudita, siendo el primer evento de este tipo que se celebrará fuera de Norteamérica, y que ha dado mucho de qué hablar entre los fanáticos, periodistas y ex luchadores.

► Kevin Nash aclara el rol de Triple H en WWE

Dado que el anuncio de llevar WrestleMania 43 a Arabia Saudita se hizo oficial en una conferencia de prensa encabezada Triple H, muchos fanáticos (descontetos) se lanzaron contra él, echándole la culpa de la decisión de la compañía de llevar su gran evento por primera vez a un lugar fuera de norteamérica. Al respecto, durante un episodio reciente de su podcast «Kliq This», Kevin Nash, miembro del Salón de la Fama WWE, defendió al director de contenido de las críticas que estaba recibiendo tras el anuncio, aclarando cuál era su rol específico dentro de la compañía.

«Paul estaba recibiendo críticas por ir a Arabia Saudita, y era como, asegurémonos de que la gente entienda el trabajo de mi amigo: él es el jefe creativo. Él no es el tipo de negocios que elige los malditos recintos. Ese no es su trabajo. Está por encima de su nivel de servicio.»

«Puedes poner un ring en cualquier lugar. Tú programas la acción que ocurre en el ring. Tú programas el evento.»

La WWE firmó un acuerdo con el Reino de Arabia Saudita cuando el ex presidente Vince McMahon todavía dirigía la compañía, incluyendo el área creativa. La relación entre las partes comenzó en el 2014, cuando la WWE empezó a organizar eventos en aquel país, y el acuerdo fenece en el 2027 (año en que se llevará a cabo WrestleMania 43). Triple H asumió las funciones creativas en julio de 2022, reemplazando a McMahon, quien renunció.