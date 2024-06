Kevin Nash: «Damian Priest es una gran estrella»

El Campeón Mundial de Peso Pesado de WWE, Damian Priest, está indudablemente en el mejor momento de su carrera. Su reinado cuenta con 58 días y una defensa –contra Jey Uso en Backlash: France– y va a ser puesto en juego ante Drew McIntyre en Clash at the Castle: Scotland. Además, se ha posicionado como líder indiscutible de la facción The Judgment Day. Así como también una de las piezas más importantes de la programación de la compañía. Y en medio de todo esto sus cualidades están al máximo.

► Kevin Nash de Damian Priest

También se ha ganado los elogios de Kevin Nash, miembro del Salón de la Fama, que habla de él en Kliq This:

«Simplemente creo que Damian [Priest] ha sabido estar a la altura. Cuando se enfrentó a [Drew McIntyre], Drew es un tipo grande, pero el carisma de Damian le dio la apariencia de ser aún más grande de lo que realmente es. Simplemente parecía una estrella, se veía tan cómodo. Parecía que debería tener ese título«, comienza diciendo el veterano.

El coanfitrión, Sean Oliver, se pregunta si este es un caso de alguien que recibió una oportunidad y ahora es visto de manera diferente.

Entonces, el «Big Daddy Cool» habla de la relación del «Archer of Infamy» con Rhea Ripley:

“¿Cuánto de eso se debe al hecho de que Rhea [Ripley] es tan talentosa? Ella es un talento único en una generación, así que cuando estás emparejado con ella, y ella está haciendo gran parte del trabajo en el micrófono, ¿cuánto de eso es que ahora él está llevando la batuta junto con el título? No tienes que batear una bola curva, no tienes que lanzar a 100 millas por hora. Es lo que esté escrito en un trozo de papel, y si casualmente encajas con lo que están haciendo, el cielo es el límite. Para mí, Priest es tan grande una estrella como tienen en este momento«.