Kevin Nash da una actualización sobre su cirugía

Kevin Nash recientemente reveló en su podcast que sufría de arritmias y que le programaron una cardioversión para controlarla, lo cual generó preocupaciones en torno a su estado de salud.

► Kevin Nash habría sufrido un ataque cardiaco

El miembro del Salón de la Fama WWE reveló recientemente en su cuenta de X que su ritmo cardíaco se había corregido, no sin antes lanzar una broma.

“La cirugía salió fantástica. La reducción de pene fue un éxito. De hecho, el esfuerzo de no bombear sangre a todo el pene normalizó mi ritmo cardíaco. Gracias a todos los que se preocuparon por mi bienestar”.

Ya en serio, Kevin Nash compartió en su podcast Kliq This que los médicos encontraron un 3% de tejido cicatricial en la parte posterior de su corazón y sugirieron que podría haber sufrido un ataque cardíaco años atrás sin darse cuenta. El miembro del Salón de la Fama explicó cómo se dio el proceso, explicando que su condición pudo ser hereditaria.

“Mi cardiólogo dijo que podría haberme puesto un stent en el corazón hace unos 20 años. Dijo que podría haber tenido un infarto leve sin darme cuenta. No bromeo. Y explicó que se puede medir como un porcentaje; dijo que el tejido cicatricial en mi corazón era de aproximadamente un 3%. Dijo que podría ser genético o que podría haber ocurrido durante el procedimiento de colocación del stent. Pero está en la parte posterior de mi corazón, y si alguien tiene algún problema cardíaco, no quiere nada alrededor de las arterias. Así que estaba en la parte posterior de mi corazón”.

“Pero como dijo, todo lo demás está bien. El único problema que tengo ahora mismo es un ritmo cardíaco irregular. Dijo que me van a aplicar una descarga eléctrica para restablecer mi ritmo cardíaco. Así que eso es lo siguiente que haré”.

“Cuando le hicieron la autopsia a mi padre, descubrieron que había tenido como cuatro antes de que la quinta lo matara. Así que siguió trabajando con ellas. Pensaba: ‘¡Guau! Espero no tener ese gen en mí’”.

Tras el exitoso procedimiento, Kevin Nash se mantiene positivo, se burla de sí mismo y agradeció a los fans por su apoyo.