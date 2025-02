Kevin Nash da su significado del término «work rate»

El significado en lucha libre del término «work rate» puede variar dependiendo de a quién se pregunte. En general, para muchos se asocia con la velocidad, la cantidad de movimientos ejecutados y la intensidad del combate (Kenny Omega, Seth Rollins, Will Ospreay). Para otros tantos, es cuestión de cómo se cuenta una historia durante una lucha (Hulk Hogan, The Rock, John Cena).

Embed from Getty Images

► El término «work rate»

Dicho esto, si quien debe explicar el término es Kevin Nash, la segunda opción será la adecuada, según expresa el miembro del Salón de la Fama de WWE en Kliq This:

«La capacidad de trabajo (work rate) no significa hacer un montón de movimientos. Work rate significa contar una historia. Uno de los mejores trabajadores de todos los tiempos fue [Hulk] Hogan. Tenía una fórmula. Sabías perfectamente su fórmula. Era como pintar por números. Lo ves contra The Rock en Toronto, y eso es working. Ese es el trabajo. El trabajo no es si puedes hacer un moonsault. Eso solo me dice que pasaste tiempo en un trampolín, en una de esas salas con trampolines donde saltas sobre cubos de espuma, porque cuando yo empecé, los tipos no hacían esa mierd*.

[Shawn] Michaels hacía el giro desde la cuerda superior, pero él subía y simplemente decía: ‘Atrápame. Ponme una mano encima’. No sabías hacia dónde demonios iba a caer. Pero esta mierd* de que en una lucha de seis hombres un tipo queda detenido, los otros cuatro están peleando afuera, y de repente uno termina en la cuerda superior y casualmente se lanza sobre los otros cuatro… Adiós. Me largo.»