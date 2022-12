Kevin Nash cumple último deseo de su hijo con ayuda de fans

La noche de ayer sábado 3 de diciembre, ocurrió una muestra más del poder del Internet. El Miembro del Salón de la Fama WWE, Kevin Nash, publicó un tuit pidiéndole a sus seguidores un favor: suscribirse a su podcast. Inmediatamente, el mundo de la lucha libre profesional reaccionó, hasta Tony Khan, Presidente de AEW, pues el motivo era rendir homenaje a su fallecido hijo, Tristen Nash.

— Nunca les pido nada. Pero, estoy pidiéndole a todo el mundo que esté dispuesto a suscribirse a mi podcast Kliq This, que lo haga. Mi hijo falleció hace 6 semanas y quería llegar a 100 mil suscriptores, así él podría obtener una placa de YouTube. Quiero ponerla junto a su urna. Gracias.

— Ya me suscribí, y todo el mundo debería hacerlo. Lo siento mucho por tu pérdida.

Un par de horas después, el objetivo se cumplió y Nash agradeció a sus fans:

I can't thank you enough. I love you all. I know he watched this. You made my year not sting so much. It will be apart of his life. You've brought a beat down man to tears. Again with all my heart THANK YOU!!

— Kevin Nash (@RealKevinNash) December 4, 2022