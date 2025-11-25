Kevin Nash contra WWE: «¿Cuántas malditas veces?»

Al miembro del Salón de la Fama de WWE Kevin Nash hay varias cosas que no le gustan del producto actual y no duda en sacarlas a la luz y criticarlas. Lo hace en una nueva edición de su pódcast, Kliq This, señalando cómo se manejan las sorpresas -en concreto, la manera en que se fastidia en su opinión la inmersión del público en ellas- y la subida abrupta del ritmo durante los shows.

► Las sorpresas y el ritmo en WWE

«¿Cuántas p**tas veces, semana tras semana tras semana, alguien está en medio de una frase, empieza la música y simplemente se quedan así, mirando hacia la rampa? Por el bien del realismo, ¿no crees que ahora deberían decir…? ‘Bueno, aquí viene Roman. Sabíamos que esto iba a pasar. ¿Qué pasará ahora?’»

«Si ves una telenovela y estás frente al monitor, y en la escena antes de la tuya un tipo está besando a tu mujer, y luego en la siguiente escena vas al bar y él está allí hablando con dos tipos… vas y le das un puñetazo en la cara. Y él dice: ‘¿Qué fue eso?’ Y tú dices: ‘Estaba viendo el monitor. Te vi besando a mi mujer en la última escena’. No puedes hacer eso. No puedes vivir en ese p**o mundo. Y ese es el mundo de la lucha libre.»

«¿No sería mejor que el impulso se construyera mientras la p**a cosa progresa, en vez de ir a 150 millas por hora en cuanto ves a Roman? ¿No sería mejor que, mientras él se acerca al ring, tú también lo fueras intensificando, y luego, cuando se dé el enfrentamiento, ahí sí haces el clímax cuando él revienta a Lesnar?»

¿Estás de acuerdo con el ex-luchador también conocido como Diésel? Te dejamos otras declaraciones controvertidas: