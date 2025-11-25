Kevin Nash contra WWE: «¿Cuántas malditas veces?»

por
Kevin Nash

Al miembro del Salón de la Fama de WWE Kevin Nash hay varias cosas que no le gustan del producto actual y no duda en sacarlas a la luz y criticarlas. Lo hace en una nueva edición de su pódcast, Kliq This, señalando cómo se manejan las sorpresas -en concreto, la manera en que se fastidia en su opinión la inmersión del público en ellas- y la subida abrupta del ritmo durante los shows.

WWE RAW 24 de noviembre 2025 | Resultados en vivo y cobertura | Penta vs. Solo Sikoa

► Las sorpresas y el ritmo en WWE

«¿Cuántas p**tas veces, semana tras semana tras semana, alguien está en medio de una frase, empieza la música y simplemente se quedan así, mirando hacia la rampa? Por el bien del realismo, ¿no crees que ahora deberían decir…? ‘Bueno, aquí viene Roman. Sabíamos que esto iba a pasar. ¿Qué pasará ahora?’»

«Si ves una telenovela y estás frente al monitor, y en la escena antes de la tuya un tipo está besando a tu mujer, y luego en la siguiente escena vas al bar y él está allí hablando con dos tipos… vas y le das un puñetazo en la cara. Y él dice: ‘¿Qué fue eso?’ Y tú dices: ‘Estaba viendo el monitor. Te vi besando a mi mujer en la última escena’. No puedes hacer eso. No puedes vivir en ese p**o mundo. Y ese es el mundo de la lucha libre

«¿No sería mejor que el impulso se construyera mientras la p**a cosa progresa, en vez de ir a 150 millas por hora en cuanto ves a Roman? ¿No sería mejor que, mientras él se acerca al ring, tú también lo fueras intensificando, y luego, cuando se dé el enfrentamiento, ahí sí haces el clímax cuando él revienta a Lesnar?»

¿Estás de acuerdo con el ex-luchador también conocido como Diésel? Te dejamos otras declaraciones controvertidas:

Ric Flair: «¡Hoy sería el dueño de la lucha libre!»

LA LUCHA SIGUE...
Suscríbete para recibir un resumen diario de las últimas noticias.
icon
Al suscribirte confirmas estar de acuerdo con nuestra política de privacidad

Archivo de artículos