Karrion Kross luchó por última vez en SummerSlam 2025, y una semana después se confirmó lo que muchos no querían: su contrato llegó a su fin sin que las partes hayan acordado una renovación, e incluso previamente había desmentido los informes de que le habían ofrecido un nuevo acuerdo, aunque luego admitió de que recibió uno de última hora, pero sin que le convenciera mucho por no tener los suficientes detalles. Evidentmente, el ex Campeón NXT se convirtió en agente libre.

► Kevin Nash se encontró con Karrion Kross en SummerSlam

Semanas después de que Karrion Kross y Scarlett Bordeaux afirmaran que sus contratos con la WWE habían expirado, los fans empiezan a aceptar la idea de que la situación es real y no un montaje, sobre todo porque la pareja está consiguiendo más apariciones en la escena independiente, e inclusive este fin de semana apareció en GCW para atacar a Matt Cardona, luego de lo cual dio una promo aclarando que su salida de la WWE era algo real y no parte de una historia.

Kevin Nash habló recientemente en el último programa de «Kliq This», refiriéndose a la salida de Kross de la WWE, y mencionando que tuvo una interacción con el luchador en SummerSlam, su última aparición en la compañía. Además, supuso que a WWE no le gustó que Kross intentara superarse sin la ayuda de la WWE, comparándolo con otra ex estrella de la WWE, Matt Cardona, que lo intentó y luego fue despedido.

«De todos los malditos chicos con los que me encuentro en SummerSlam tras bambalinas, me encuentro con Kross. Y de hecho… estábamos a punto de adelantarnos, y ambos nos detuvimos y giramos. Hacía tiempo que no lo veía. Y simplemente le dije: ‘Bien hecho. Hiciste que te empujaran. Te superaste, bien hecho’. Dijo: «Solo hago lo mejor que puedo, hombre».

«Zack Ryder lo hizo. Zack Ryder se superó a sí mismo. Y, ya sabes, ahora es el ‘Rey de las Indies’, y nunca le han pedido que vuelva. No creo que… quieran que te organices tu propio negocio. Es como… es la base de ‘NXT'». «NXT» saca a alguien de la calle, lo lleva al Performance Center y le enseña el estilo WWE. Y luego aprendes eso, luego vas a «NXT», y te enseñan el estilo WWE. Y luego vas al gran espectáculo una vez que has perfeccionado el estilo WWE. Así que… si vas a contracorriente, a veces eso no les funciona creativamente.»