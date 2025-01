Kevin Nash bromea: «Netflix no quería a Logan Paul en WWE RAW»

Netflix transmitió el combate de boxeo entre Jake Paul y Mike Tyson y si bien tuvo buenas cifras de audiencia también generó una ola de críticas debido a los problemas en la transmisión que provocaron que a los espectadores se les quedara congelada la imagen. Esto no pasó desapercibido para los fans de WWE camino al debut de Raw en la plataforma de streaming, pero Triple H no estaba preocupado: «Si nuestra primera noche se produce un buffering y vienen y dicen que fueron 60-70 millones de hogares los que lo vieron, estaré bien con eso».

► De las riñas a las bromas

Y como pudo verse el 6 de enero el director creativo tenía razón y no hubo ningún inconveniente para que el Universo WWE pudiera disfrutar del estreno de la marca roja en su nueva casa. Sin embargo, el miembro del Salón de la Fama Kevin Nash igualmente bromeó con ello y con Logan Paul, quien estuvo presente en el mismo (¿cómo no iba a ser así siendo una de las estrellas más grande del mundo en la actualidad?), mientras hablaba un episodio reciente de su podcast, Kliq This:

«Para mí, si el mejor que tienes es Logan Paul, ¿dónde estaba? ¿Es el hecho de que no quieres esa asociación con la pelea de Tyson? [Ríe]. La última vez que lo vimos en Netflix, estaba ‘cargando’ [ríe]. ‘Nadie llamado Paul puede estar en el show’. Si alguien quiere decirle a Logan que dije eso, es el mismo tipo que no sabía quién era la última vez que dije algo [ríe]».

Cuando habla de «el mismo tipo que no sabía quién era» Nash se refiere a una «discusión» que tuvo con Paul en 2024. Primero, Kevin atacó diciendo: «Él no es uno de los chicos. Por lo que escuché, él está ganando cinco millones de dólares por fechas limitadas y esos chicos están haciendo shows en arenas pequeñas, que se j*da«. Entonces, Logan contestó: «No conozco a este tipo, y creo que ese es su problema. Que te j*dan a ti. Eres uno de esos viejos amargados porque soy mejor en tu trabajo de lo que tú fuiste. Eso te hace patético«. Días después, el veterano espondió: «Dije: ‘Que te j*dan de parte de los chicos’. Solo lo tomé en personaje cuando hablamos de ello e hice lo que hacemos: lo exageras. Él está llevando todo esto a otro nivel«.