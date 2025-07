Kevin Nash aplaude (y corrige) Cody Rhodes y WWE

A pesar de que hace tiempo que no se le ve en la programación, Kevin Nash no pierde atención de lo que sucede en la WWE y de manera regular comparte sus impresiones en su pódcast, Kliq This. Por ejemplo, durante el episodio más reciente el miembro del Salón de la Fama elogia a una Superestrella y critica a otra mientras corrige a la empresa.

► Cody Rhodes

“Yo noto pequeños detalles cuando él trabaja que son muy inteligentes. Como al principio, cuando van por un falso final, él no hace siempre el típico uno, dos… y se libera justo en el tres. A veces hace uno, dos… y luego se libera usando la otra mano. Como que se libera usando el hombro y la mano para empujar al oponente. Y eso transmite que no está lo suficientemente lastimado como para perder ahí mismo… es ese grado de credibilidad que muestra que — sí, lo derribaron, pero no está ni cerca de ser derrotado aún. “Te digo algo que noté cuando lo vi con Uso: Uso hizo esta jodida movida donde le dio una patada — Cody estaba sentado en la esquina — y le pegó una patada que hizo que su cabeza diera contra el esquinero. Y en la TV se vio como si lo hubiera matado. Pero como no era parte del plan, prácticamente no vendió el golpe. Y yo pensaba: ‘Si se hubieran tomado el tiempo’, con lo avanzada que está la tecnología ahora, perfectamente podrían haberle dicho al árbitro por el auricular: ‘Dile a Cody que lo venda con todo, eso se vio increíble’. No sé si eso es viable, pero en el momento que lo vi, yo ya estaría en el headset diciendo: ‘¡Véndelo como si te hubieran matado!’.”

► Raquel Rodríguez

“Raquel le dio a Rhea Ripley un buen chokeslam. Me molesta con ella porque siempre trabaja ‘chico’. Se hace ver más pequeña. La veo vendiendo, y se encoge en lugar de mantenerse erguida y vender ‘grande’. Como mover las manos de cierta manera en lugar de simplemente caer, así puedes bajar hasta ellas. Porque cuantos más movimientos hagas que muestran que están teniendo que tambalearte para derribarte, más creíble se vuelve, especialmente cuando eres mucho más grande que ellas. “Puedes trabajar perfectamente 20 o 30 segundos solo tambaleándote, y entonces la otra persona golpea las cuerdas, y ahí piensas: ‘Ahí viene ahora’. Y luego, ¡pum!, ella levanta el pie y la corta. Pero Raquel no se da ese espacio — está trabajando demasiado chica. Y necesitas eso. Cuando alguien intenta derribarte y usa cada vez más impulso, eventualmente quieres que usen las cuerdas. Y ahí es cuando llega el ‘high spot’, que o tú tomas el golpe o, en este caso, si estás obteniendo ‘heat’, tú cortas el avance de la oponente.”