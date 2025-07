Kevin Nash: «Antes todos veíamos todas las luchas»

Kevin Nash no pierde ojo de la lucha libre actual desde la distancia después de haber vivido en sus propias carnes casi tres décadas de rings y shows. En especial durante la década de 1990, época en que dejó huella en la WWE y en la WCW. Pocos han tenido la grandiosa carrera del «Big Sexy».

Y cuando opina o analiza el presente siempre es interesante escucharlo (o leerlo). En esta ocasión volvemos a su pódcast, Kliq This, pues en un episodio reciente el miembro del Salón de la Fama, exintegrante de la icónica nWo o ex múltiples veces campeón del mundo, indica que en el pasado eran mejores:

“Todas las noches veíamos todas las luchas. Tienes que entender que no teníamos malditos teléfonos. Todo lo que hacías era pararte en la cortina y ver cada combate. No, veías cada maldita lucha. Llegabas, te ponías el equipo —los que jugaban a las cartas, jugaban— pero nosotros no éramos de cartas.”