Kevin Nash analiza la evolución salarial en WWE

El salario anual de un luchador profesional en la WWE ha aumentado significativamente durante la última década. En su momento, estrellas como The Rock o Steve Austin eran las mejor pagadas, pero en los últimos años corría la información de que el ex campeón WWE Brock Lesnar fue la estrella de la WWE mejor pagada, con un salario de más de 10 millones de dólares. En la actualidad, Roman Reigns renegoció su contrato en 2022 para convertirse en la estrella mejor pagada de la compañía, mientras aseguraba un calendario más ligero.

► Kevin Nash, impresionado por los salarios de ahora

Si bien no se conoce el salario de todas las principales Superestrellas hoy en día, pero no es un secreto el hecho de que manejan cifras exorbitantes, al menos si lo compramos con hace un par de décadas. Al respecto, el miembro del Salón de la Fama WWE Kevin Nash compartió sus pensamientos el nuevo salario de Roman Reigns durante la reciente edición de su podcast Kliq This. Nash desglosó los 10 salarios más altos de la WWE en la actualidad y explicó cómo el contrato del «Jefe Tribal Original» probablemente sea mayor que el de todo el plantel combinado a principios de los 90.

«Vi una lista y no sé qué tan precisa es o no, pero tenía los salarios de los 10 mejores salarios en la WWE, y Roman estaba en 15 millones de dólares y estaba hablando con Hurricane, estábamos yendo y viniendo… Dije, ‘Mier**, Roman ganó más que todo el equipo en el 93’«.

Roman Reigns recientemente hizo su regreso en SummerSlam, tras permanecer varios meses ausente. Si consideramos de que solo ha luchado en cinco ocasiones en este año, el contrato de Reigns sin duda es uno de los más rentables para un luchador, considerando el salario que tiene respecto a la cantidad de apariciones, siendo comparables a los números que tenía Brock Lesnar hasta el año pasado.