Kevin Nash analiza el presente de LA Knight

LA Knight todavía sigue en búsqueda del Campeonato Mundial, a pesar de haber tenido sus oportunidades recientemente contra Seth Rollins. Sin embargo, ha estado involucrado en una historia con The Usos y The Brons (Bron Breakker y Bronson Reed), hasta la semana pasada, ya que durante el reciente episodio de Monday Night Raw, se enfrentó a Kofi Kingston, quien junto a Xavier Woods lo encararon tras bastidores.

► Kevin Nash ya no ve a LA Knight en planos estelares

Durate el último episodio de Kliq This, Kevin Nash habló sobre el estado actual de la carrera de LA Knight en la WWE, mencionando que no parece progresar mucho en este punto, a pesar de que ha luchado con regularidad durante las últimas semanas.

«No es que no hayamos visto a LA Knight luchar mucho en las últimas semanas. Y es que… es un atleta, le doy crédito. Pensé que el de Uso… pensé que Jey parecía haber perdido un montón de peso. Estaba en mucho mejor forma. Pensé que LA Knight no estaba tan definido, en cuanto a cuerpo, abdominales, todo lo demás. Me pregunto si el anti-push y el tipo de racha sin salida que está teniendo ahora mismo le están haciendo muy difícil no comer tan sano. Porque eso es… toda esa mier** que se te mete en la cabeza porque, hombre, es un trabajo. No es como si pudieras simplemente salir y esforzarte más».

«Sin embargo, luego llegas al punto en tu carrera en el que simplemente estás ahí. Ya no eres un tipo de primer nivel”.

Nash ha sido uno de los críticos de LA Knight en el pasado y hace unos meses lograron solucionar sus diferencias; sin embargo, a pesar de que reconoce el talento del ex campeón de los Estados Unidos, siente que está un poco estancado en la actualidad.