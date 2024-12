Un grupo de cinco hombres cuya identidad se mantiene oculta -se usa el término habitual «John Does» para referirse a ellos- llamados a sí mismos «Ring Boys» que sobrevivieron al abuso sexual ha impuesto una demanda contra WWE, Vince McMahon, Linda McMahon y TKO afirmando que fueron manipulados y abusados ​​sexualmente por el jefe del equipo de ring y locutor del ring, Mel Phillips. La compañía logró que se suspendiera hasta que la Corte Suprema de Maryland decida sobre la constitucionalidad de la Ley de Víctimas Infantiles de Maryland.

► La opinión de Kevin Nash

Por razones legales, entre otros posibles motivos, no es común que alguien que pudiera o no estar relacionado con esos supuestos sucesos hable tan alegremente como lo hace el miembro del Salón de la Fama y por aquel entonces luchador en activo de la empresa Kevin Nash en su podcast, Kliq This.

«Yo estuve ahí en el ’93, y se mencionaba que Mel Phillips era un ‘chupadedos’ y todo ese tipo de mier** así. Pero no era como algo generalizado, tipo, ‘Oigan, aquí tienen este expediente. Revísenlo. Esto es de conocimiento común, todo el mundo lo sabe’. Cuando estuve ahí en los 90, era un caso. Ahora son varios. ¿Y están tratando de echarle la culpa a Linda? No me daba cuenta de que era una puerta giratoria de chicos de ring. No lo era cuando yo estuve ahí.»

Porque entonces le podrían preguntar al veterano por qué no lo denunció aunque solo fuera un caso. O puede que sí lo hiciera y no haya querido compartirlo. Habrá que esperar a ver en quién recae la culpa realmente. Pero recordemos que Mel Phillips falleció en 2012. En 1993, Kevin Nash estaba dando sus primeros pasos en WWE después de dejar atrás su primera etapa en WCW, el equipo de los Master Blasters o sus personajes de Oz y Vinnie Vegas.