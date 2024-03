Kevin Lee explica los factores claves para regresar a las MMA

El veterano de UFC Kevin Lee está ansioso por volver a competir después de colgar los guantes hace menos de un año.

La última pelea de Lee en julio fue un regreso a UFC, pero también fue la última por el momento. “The Motown Phenom” decidió que era hora de alejarse del deporte después de registrar la octava derrota de su carrera. Ahora, Lee está ansioso por regresar después de aceptar lo que quiere de una carrera de lucha en el futuro.

“El dinero es un conductor. La competencia es un factor determinante. Esos son mis dos conductores, no necesariamente; todos me conocen, nunca he sido alguien que persiga los elogios o la fama, ni nadie que me reconozca como esto o aquello. Honestamente, lo que más me gusta es que no me reconozcan. Pero el dinero es bueno. Tienes que tener dinero en este mundo, así que el dinero es bueno.

“Hice una entrevista hace quizás una semana y el tipo me preguntó: ‘¿Volverás sólo por el dinero?’ – o porque necesitas el dinero, o lo que sea. Incluso si eso fuera cierto, entonces cualquiera que sea un hombre de verdad en este mundo sabe que cuando estás haciendo algo por dinero, eso te vuelve súper peligroso. Súper peligroso. Entonces, cualquiera que quiera pelear conmigo y diga que solo lo hago por dinero, entonces será mejor que tenga las malditas manos en alto”.

La seguridad financiera sería un factor de motivación para la mayoría de las personas, pero durante su breve retiro, Lee tuvo tiempo para reflexionar y responder otras preguntas sobre sí mismo y lo que quiere de su carrera de luchador en el futuro.

Lee está decidido a regresar a las 155 libras después de experimentos en el peso welter y una pelea de 165 libras bajo la bandera del Eagle FC en 2022. Dice que ya no teme las sesiones de sauna y que hará lo que sea necesario para que esto suceda. Además, esta vez, Lee no parece estar persiguiendo títulos, sino simplemente la mejor versión de sí mismo.

«Realmente estoy concentrado en alcanzar mi verdadero potencial como persona y como ser humano. Creo que pelear es una gran herramienta para poder hacer eso. No veo nada más en este mundo que realmente pueda enseñarme sobre mí mismo como lo he aprendido luchando. Claro, puedo ganar dinero haciendo otras cosas, pero pelear me enseña demasiado y hace tanto por mí que sólo quiero seguir persiguiéndolo y ser lo mejor que puedo ser.

“…En MMA, ¿quién no ha perdido, verdad? ¿Quién anda por aquí invicto? Y si andan por aquí invictos, no han peleado con nadie. Así que ya no estoy tan centrado en las victorias y las derrotas”.